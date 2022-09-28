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Лига наций
Норвегия
27.09.2022, FT 0 : 2
Сербия
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Лига наций
28 сентября 2022, 05:34 | Обновлено 28 сентября 2022, 06:46
105
0

Норвегия – Сербия – 0:2. Холанд на голодном пайке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 05:34 | Обновлено 28 сентября 2022, 06:46
105
0
Норвегия – Сербия – 0:2. Холанд на голодном пайке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Норвегия проиграла Сербии (0:2).

Сербы повысились в классе, а норвежцы остались на втором месте в группе.

Норвегия – Сербия – 0:2. Холанд на голодном пайке. Видео голов и обзор

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
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Источник Sport.ua
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