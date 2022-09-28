27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Норвегия проиграла Сербии (0:2).

Сербы повысились в классе, а норвежцы остались на втором месте в группе.

Норвегия – Сербия – 0:2. Холанд на голодном пайке. Видео голов и обзор