Лига наций28 сентября 2022, 05:34 | Обновлено 28 сентября 2022, 06:46
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Норвегия – Сербия – 0:2. Холанд на голодном пайке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
28 сентября 2022, 05:34 | Обновлено 28 сентября 2022, 06:46
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27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Норвегия проиграла Сербии (0:2).
Сербы повысились в классе, а норвежцы остались на втором месте в группе.
Норвегия – Сербия – 0:2. Холанд на голодном пайке. Видео голов и обзор
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
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