Лига наций26 сентября 2022, 00:50 | Обновлено 26 сентября 2022, 02:49
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Дания – Франция – 2:0. Неудача трехцветных. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
26 сентября 2022, 00:50 | Обновлено 26 сентября 2022, 02:49
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25 сентября состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A1 Лиги наций.
Франция проиграла Дании (0:2), но избежала вылета, набрав лишь на очко больше Австрии.
Лига наций
Группа A1. 6-й тур. 25 сентября
Дания – Франция – 2:0
Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Дольберг, 34 мин.
ГОЛ! 2:0. Сков Ольсен, 39 мин.
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
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