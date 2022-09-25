В воскресенье, 25 сентября, в Копенгагене на поле стадиона «Паркен», вместимостью 38 065 зрителей, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА в группе 1 Дивизиона А, в котором сборная Дании примет сборную Франции. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Подопечные Каспера Юльманна в турнирной таблице группы 1 Дивизиона А Лиги наций занимают 2 место. В 5 матчах они набрали 9 очков, одержав 3 победы и два раза проиграв.

Стартовали датчане с двух побед. Они вначале на выезде ошарашили сборную Франции, выиграв со счетом 2:1, а затем также в гостях обыграли Австрию – вновь 2:1. Третий тур получился для сборной Дании печальным, ведь они дома проиграли Хорватии – 0:1. Впрочем, уже в следующей игре команда Юльманна реабилитировалась, сумев выиграть дома у австрийцев – 2:0.

В крайнем на сегодня поединке турнира Дания на выезде проиграла Хорватии – 1:2. Эта неудача лишила датчан первого места в группе, которое заняли хорваты. Они сейчас на 1 очко опережают «красно-белых».

Франция

Команда Дидье Дешама довольствуется нынче третьим местом в турнирной таблице группы 1 Дивизиона А. В пяти матчах она набрала 5 пунктов – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

Стартовали французы, которые, напомним, являются действующими чемпиона мира, с домашнего поражения 1:1 от Дании. Затем они выдали серию из двух ничьих, разойдясь миром поочередно с Хорватией (1:1, на выезде) и Австрией (также 1:1, и вновь в гостях). После этого сборная Франции вновь проиграла – на этот раз дома Хорватии (0:1).

Лишь в пятом поединке турнира французы добились долгожданной победы, сумев на своем поле обыграть австрийцев со счетом 2:0. Этот выигрыш поднял подопечных Дешама на третью позицю в группе, ведь ранее они уверенно шли в таблице последними. Нынче пасет задних команда Австрии (4 очка).

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Андерсен, А.Кристенсен, Кьер, Р.Кристенсен, Хейбьерг, Дэлайни, Мехле, Дамсгорд, Эриксен, Дольберг.

Франция: Ареола – Салиба, Варан, Бадьяшиль, Клаусс, Фофана, Тчуамени, Менди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция — П2 с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.

25 сентября, воскресенье