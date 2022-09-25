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Лига наций
Чехия
24.09.2022, FT 0 : 4
Португалия
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Лига наций
25 сентября 2022, 03:35 |
81
0

Чехия – Португалия – 0:4. Как разбили нос Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 03:35 |
81
0
Чехия – Португалия – 0:4. Как разбили нос Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вчера, 24 сентября, завершился матч 5-го тура Лиги наций между сборными Португалии и Чехии. Португальцы без проблем разобрались с соперником, а помимо голевой феерии от гостей, интереса к матчу прибавил разбитый нос Криштиану Роналду.

Лига наций. 24 сентября

Группа А. 5-й тур

Чехия – Португалия – 0:4

Голы: Далот, 33, Фернандеш, 45+2, Далот, 52, Жота, 82

Смотрите видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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