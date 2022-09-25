Лига наций
24.09.2022, FT 0 : 4
Лига наций25 сентября 2022, 03:35 |
81
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Чехия – Португалия – 0:4. Как разбили нос Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 03:35 |
81
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Вчера, 24 сентября, завершился матч 5-го тура Лиги наций между сборными Португалии и Чехии. Португальцы без проблем разобрались с соперником, а помимо голевой феерии от гостей, интереса к матчу прибавил разбитый нос Криштиану Роналду.
Лига наций. 24 сентября
Группа А. 5-й тур
Чехия – Португалия – 0:4
Голы: Далот, 33, Фернандеш, 45+2, Далот, 52, Жота, 82
Смотрите видеообзор матча:
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