Чехия – Португалия – 0:4. Как разбили нос Роналду. Видео голов и обзор

Вчера, 24 сентября, завершился матч 5-го тура Лиги наций между сборными Португалии и Чехии. Португальцы без проблем разобрались с соперником, а помимо голевой феерии от гостей, интереса к матчу прибавил разбитый нос Криштиану Роналду.

Лига наций. 24 сентября

Группа А. 5-й тур

Чехия – Португалия – 0:4

Голы: Далот, 33, Фернандеш, 45+2, Далот, 52, Жота, 82

Смотрите видеообзор матча: