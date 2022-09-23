В субботу, 24 июня, в Праге на стадионе «Эден Арена» состоится матч пятого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги A2 сыграют Чехия и Португалия. Стартовый свисток рефери Срджана Йовановича из Белграда (Сербия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Чехия



Достаточно перспективное начало июньской кампании победой над Швейцарией (2:1) и ничьей против Испании (2:2) заставило нас поверить в то, что национальная команда Чехии вполне способна стать реальной третьей силой в группе, где ей изначально пророчили вылет из дивизиона A. Однако представители Пиренейского полуострова не просто так имеют за плечами достаточно крупных исторических побед, поэтому летний период футболисты Ярослава Шилгавы завершали двумя прогнозируемыми поражениями от явных фаворитов группы (дважды по 0:2).

Сразу стоит заметить, что «народной команде» отчетливо не повезло с календарем, так встреча против Швейцарии, в которой успех чехов гораздо более вероятен, чем в предстоящей дуэли, запланирована лишь на последний тур. В это же время, судьба первого места в квартете может решиться уже в ближайшее время, если в отчетной встрече будет зафиксирована ничья, а Испания обыграет явного аутсайдера группы. Сценарий поражения хозяев рассматривать лишний раз нет необходимости – достаточно лишь указать, что Чехия все еще может получить понижение в классе.

Португалия



У чемпионов Европы образца 2016 года есть достаточно оснований надеяться на выход в плей-офф как в рамках Лиги наций УЕФА, так и вовсе замахнуться на громкий успех на грядущем международном форуме. Для этого у Португалии есть качественный состав из звездных исполнителей, отлаженный механизм взаимодействия на поле, а также определенная спортивная злость из-за поражения от Швейцарии (0:1), которое омрачило для «европейских селесао» июньскую кампанию.

Именно из-за этого результата футболисты Фернанду Сантуша сейчас раздумывают не только над своими выступлениями в Катаре в квартете с Ганой, Уругваем и Южной Кореей, а вынуждены еще и решать насущные проблемы в Лиге наций, триумфатором первого розыгрыша которой и является. Сценариев перед заключительными двумя турами в группе A2 предостаточно, и даже португальцы все еще не получили иммунитет от возможного вылета. Соседи по Пиренейскому полуострову провоцируют бороться до последней секунды финального матча, однако для этого в предстоящей встрече гостям будет нужна исключительно победа.

Ориентировочные составы



Чехия: Вацлик – Матею, Брабец, Зима – Зелены, Соучек, Крал, Цоуфал – Лингр, Кухта, Гложек.

Португалия: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Перейра, Канселу – Фернандеш, Невеш, Б. Силва – Леау, Роналду, Жота.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке гости отсекут одного из преследователей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Португалия (-1) с коэффициентом 2.37 по линии Parimatch.

24 сентября, суббота