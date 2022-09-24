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ITF
24 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 24 сентября 2022, 08:47
85
0

Украинки выиграли парный титул на турнире в Испании

Марина и Надежда Колб уверенно обыграли своих соперниц в финале

24 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 24 сентября 2022, 08:47
85
0
Украинки выиграли парный титул на турнире в Испании
Instagram. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб выиграли парный турнира серии ITF W15 в Сеуте (Испания).

ITF W15 Сеута (Испания). Пары. Грунт. Финал

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Луциа Доминго (Испания) / Ольга Азсоитиа (Испания) – 6:4, 6:2

Отметим, что этот трофей стал вторым для украинских девушек в этом году.

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Марина Колб Надежда Колб ITF Сеута
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Источник Sport.ua
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