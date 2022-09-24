ITF24 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 24 сентября 2022, 08:47
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Украинки выиграли парный титул на турнире в Испании
Марина и Надежда Колб уверенно обыграли своих соперниц в финале
24 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 24 сентября 2022, 08:47
85
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Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб выиграли парный турнира серии ITF W15 в Сеуте (Испания).
ITF W15 Сеута (Испания). Пары. Грунт. Финал
Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Луциа Доминго (Испания) / Ольга Азсоитиа (Испания) – 6:4, 6:2
Отметим, что этот трофей стал вторым для украинских девушек в этом году.
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