Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С трофеем в Польше. Сестры Колб обыграли россиянку и ее польскую подругу
ITF
20 августа 2022, 19:15 |
330
1

С трофеем в Польше. Сестры Колб обыграли россиянку и ее польскую подругу

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб выиграли парный фьючерс в Быдгоще

20 августа 2022, 19:15 |
330
1
С трофеем в Польше. Сестры Колб обыграли россиянку и ее польскую подругу
Instagram. Сестры Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб выиграли парный грунтовой фьючерс в Быдгоще (Польша).

В финале сестры Колб обыграли россиянку Валерию Оляновскую и польку Стефанию Джик, которые на постоянной основе играют вместе парные турниры. Матч завершился в трех сетах за 1 час и 19 минут.

ITF W15 Быдгощ (Польша). Пары. Грунт. Финал

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Валерия Оляновская (россия) / Стефания Джик (Польша) – 6:4, 1:6, [10:7]

Для украинок это первый трофей в этом сезоне и 6-й в карьере.

 

 

По теме:
Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше
Украинская звездочка. 15-летняя Котляр вышла в полуфинал турнира в Польше
Будущее украинского тенниса. 15-летняя Котляр в 1/4 финала турнира в Польше
Надежда Колб Марина Колб ITF Быдгощ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шахтера впервые с 2002 нет ни одного бразильца в заявке на УПЛ
Футбол | 20 августа 2022, 13:37 4
У Шахтера впервые с 2002 нет ни одного бразильца в заявке на УПЛ
У Шахтера впервые с 2002 нет ни одного бразильца в заявке на УПЛ

Из легионеров только двое футболистов

Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Футбол | 20 августа 2022, 09:21 8
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб

Когда мечта превыше всего…

Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Футбол | 20.08.2022, 07:15
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Стали известны участницы полуфиналов на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 20.08.2022, 09:15
Стали известны участницы полуфиналов на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати
Стали известны участницы полуфиналов на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Бокс | 20.08.2022, 19:15
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Hater Is Here
на постійній основі це п'ять турнірів разом, чотири з яких у цьому році?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
19.08.2022, 15:03 7
Бокс
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
18.08.2022, 22:56 60
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
19.08.2022, 05:25 1
Футбол
Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати
Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати
20.08.2022, 06:00 2
Теннис
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
19.08.2022, 18:25 33
Футбол
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
18.08.2022, 23:30 5
Другие виды
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
18.08.2022, 22:34 5
Футбол
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
19.08.2022, 15:16 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности