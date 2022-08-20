С трофеем в Польше. Сестры Колб обыграли россиянку и ее польскую подругу

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб выиграли парный грунтовой фьючерс в Быдгоще (Польша).

В финале сестры Колб обыграли россиянку Валерию Оляновскую и польку Стефанию Джик, которые на постоянной основе играют вместе парные турниры. Матч завершился в трех сетах за 1 час и 19 минут.

ITF W15 Быдгощ (Польша). Пары. Грунт. Финал

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Валерия Оляновская (россия) / Стефания Джик (Польша) – 6:4, 1:6, [10:7]

Для украинок это первый трофей в этом сезоне и 6-й в карьере.