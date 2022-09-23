WTA23 сентября 2022, 11:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:54
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Киченок не смогла выйти в полуфинал турнира в Сеуле
Надежда вместе со своей партнершей уступила корейскому дуэту
23 сентября 2022, 11:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:54
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Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия) проиграла в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).
WTA 250 Сеул. Пары. Хард. 1/4 финала
Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Хан На-Лэ (Южная Корея) / Чан Су Джон (Южная Корея) – 1:6, 3:6
Отметим, что в 1-м сете Киченок и Калашникова проиграли все свои подачи.
Ранее Надежда не смогла пробиться в основную сетку турнира.
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