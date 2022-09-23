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WTA
23 сентября 2022, 11:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:54
98
0

Киченок не смогла выйти в полуфинал турнира в Сеуле

Надежда вместе со своей партнершей уступила корейскому дуэту

23 сентября 2022, 11:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:54
98
0
Киченок не смогла выйти в полуфинал турнира в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Киченок и Калашникова

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия) проиграла в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).

WTA 250 Сеул. Пары. Хард. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Хан На-Лэ (Южная Корея) / Чан Су Джон (Южная Корея) – 1:6, 3:6

Отметим, что в 1-м сете Киченок и Калашникова проиграли все свои подачи.

Ранее Надежда не смогла пробиться в основную сетку турнира.

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Чан Су Джон Оксана Калашникова Надежда Киченок WTA Сеул
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Источник Sport.ua
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