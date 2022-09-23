Киченок не смогла выйти в полуфинал турнира в Сеуле

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия) проиграла в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).

WTA 250 Сеул. Пары. Хард. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Хан На-Лэ (Южная Корея) / Чан Су Джон (Южная Корея) – 1:6, 3:6

Отметим, что в 1-м сете Киченок и Калашникова проиграли все свои подачи.

Ранее Надежда не смогла пробиться в основную сетку турнира.