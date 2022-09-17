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  4. Киченок 2-й раз подряд не смогла пройти квалификацию к турниру серии WTA
WTA
17 сентября 2022, 13:18 |
23
0

Киченок 2-й раз подряд не смогла пройти квалификацию к турниру серии WTA

Но сыграет в основе парного разряда

17 сентября 2022, 13:18 |
23
0
Киченок 2-й раз подряд не смогла пройти квалификацию к турниру серии WTA
ФТУ. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок (WTA 722) проиграла в 1-м раунде квалификации турнира серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея). Далее прошла 25-летняя представительница Греции Валентини Грамматикопулу (WTA 194).

WTA 250 Сеул. Хард. Квалификация

Надежда Киченок (Укриана) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 5:7, 7:6 (7:3), 0:6

Отметим, что во 2-м сете украинка отыгралась со счета 5:3, но на 3-й сет сил ей не хватило сил.

К слову, в конце августа Надежда также играла в квалификации турнира серии WTA, но уступила во 2-м круге.

Киченок продолжит выступать в Кореи, но уже в парном разряде. Ее напарница – Оксана Калашникова, с которой они неделей ранее вылетели в 1/8 финала турнира в Индии.

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Источник Sport.ua
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