Киченок 2-й раз подряд не смогла пройти квалификацию к турниру серии WTA

Украинская теннисистка Надежда Киченок (WTA 722) проиграла в 1-м раунде квалификации турнира серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея). Далее прошла 25-летняя представительница Греции Валентини Грамматикопулу (WTA 194).

WTA 250 Сеул. Хард. Квалификация

Надежда Киченок (Укриана) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 5:7, 7:6 (7:3), 0:6

Отметим, что во 2-м сете украинка отыгралась со счета 5:3, но на 3-й сет сил ей не хватило сил.

К слову, в конце августа Надежда также играла в квалификации турнира серии WTA, но уступила во 2-м круге.

Киченок продолжит выступать в Кореи, но уже в парном разряде. Ее напарница – Оксана Калашникова, с которой они неделей ранее вылетели в 1/8 финала турнира в Индии.