WTA21 августа 2022, 21:23 |
162
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Надежда Киченок не смогла пробиться в основу турнира WTA в Канаде
Надя не сумела выиграть два матча подряд в одиночном разряде
21 августа 2022, 21:23 |
162
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Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в основную сетку турнира WTA 250 в Канаде.
В финале квалификации украинка в двух сетах проиграла местной теннисистке Каденс Брей.
Гранби. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Каденс Брей (Канада) – 3:6, 4:6
Отметим, что в полуфинале отбора Надя переиграла австралийку Оливию Тжандрамулию – 6:4, 7:6(5).
Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в парном разряде.
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