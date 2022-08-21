Надежда Киченок не смогла пробиться в основу турнира WTA в Канаде

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в основную сетку турнира WTA 250 в Канаде.

В финале квалификации украинка в двух сетах проиграла местной теннисистке Каденс Брей.

Гранби. Финал квалификации

Надежда Киченок (Украина) – Каденс Брей (Канада) – 3:6, 4:6

Отметим, что в полуфинале отбора Надя переиграла австралийку Оливию Тжандрамулию – 6:4, 7:6(5).

Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в парном разряде.