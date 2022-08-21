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WTA
21 августа 2022, 21:23 |
162
0

Надежда Киченок не смогла пробиться в основу турнира WTA в Канаде

Надя не сумела выиграть два матча подряд в одиночном разряде

21 августа 2022, 21:23 |
162
0
Надежда Киченок не смогла пробиться в основу турнира WTA в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в основную сетку турнира WTA 250 в Канаде.

В финале квалификации украинка в двух сетах проиграла местной теннисистке Каденс Брей.

Гранби. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Каденс Брей (Канада) – 3:6, 4:6

Отметим, что в полуфинале отбора Надя переиграла австралийку Оливию Тжандрамулию – 6:4, 7:6(5).

Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в парном разряде.

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Источник Sport.ua
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