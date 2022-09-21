Двоевластие. Сыгран 2-й тур в женском чемпионате Украины
Без поражений в сезоне идут три клуба
В лидеры турнирной таблицы чемпионата Украины среди женщин вышли криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла», цвета которой с начала текущего сезона защищает состав команды «Жилстрой-2», переехавший из Харькова в Полтаву. В двух сыгранных встречах они одержали по две победы.
Без неудач идет и «Мариуполь», но в его активе лишь одна игра. Встречу 1-го тура чемпионата с «Вересом» из Ровно команда из Приазовья проведет в начале октября.
Чемпионат Украины среди женских команд
1-й тур
«Мариуполь» - «Пантеры» Умань - 5:2
«Ворскла» Полтава – «Динамо» Киев – 5:1
«ЕМС-Подолье» Винница – «Днепр-1» Днепр – 1:2
«Кривбасс» Кривой Рог – «Атекс» Киев – 8:0
«Ладомир» Владимир – «Шахтер» Донецк – 2:3
«Верес» Ровно – «Колос» Ковалевка – 0:5
Турнирная таблица
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