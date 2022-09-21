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21 сентября 2022, 17:35 | Обновлено 21 сентября 2022, 17:37
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0

Двоевластие. Сыгран 2-й тур в женском чемпионате Украины

Без поражений в сезоне идут три клуба

21 сентября 2022, 17:35 | Обновлено 21 сентября 2022, 17:37
535
0
Двоевластие. Сыгран 2-й тур в женском чемпионате Украины
ЖФК Кривбасс Кривой Рог

В лидеры турнирной таблицы чемпионата Украины среди женщин вышли криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла», цвета которой с начала текущего сезона защищает состав команды «Жилстрой-2», переехавший из Харькова в Полтаву. В двух сыгранных встречах они одержали по две победы.

Без неудач идет и «Мариуполь», но в его активе лишь одна игра. Встречу 1-го тура чемпионата с «Вересом» из Ровно команда из Приазовья проведет в начале октября.

Чемпионат Украины среди женских команд

1-й тур

«Мариуполь» - «Пантеры» Умань - 5:2

«Ворскла» Полтава – «Динамо» Киев – 5:1

«ЕМС-Подолье» Винница – «Днепр-1» Днепр – 1:2

«Кривбасс» Кривой Рог – «Атекс» Киев – 8:0

«Ладомир» Владимир – «Шахтер» Донецк – 2:3

«Верес» Ровно – «Колос» Ковалевка – 0:5

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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