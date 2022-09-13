Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во власти разгромов. Стартовал чемпионат Украины среди женских команд
Другие новости
13 сентября 2022, 05:44 | Обновлено 13 сентября 2022, 06:14
341
0

Во власти разгромов. Стартовал чемпионат Украины среди женских команд

Три матча из четырех сыгранных принесли крупные победы

13 сентября 2022, 05:44 | Обновлено 13 сентября 2022, 06:14
341
0
Во власти разгромов. Стартовал чемпионат Украины среди женских команд
ФК Динамо Киев

Более чем убедительно со своими соперницами расправились футболистки команд «Кривбасс» Кривой Рог, «Ладомир» Владимир и «Ворскла» Полтава.

К слову, под флагом полтавского коллектива теперь будет выступать харьковская команда «Жилстрой-2» - представитель Украины в женской Лиге чемпионов УЕФА этого сезона. Она сменила название, а также перебралась из Харькова в Полтаву.

Чемпионат Украины среди женских команд

1-й тур

«Днепр-1» - «Кривбасс» - 0:7

«Шахтер» - «Ворскла» - 0:5

«Атекс» – «Ладомир» - 0:8

«Динамо» - «Колос» - 2:1

Матч «Мариуполь» - «Верес» будет сыгран 8 октября, а встреча «Пантеры» - «ЕМС-Подолье» запланирована на 26 октября.

По теме:
Три самых посещаемых матча года пришлись на женский футбол
Владимир ПЯТЕНКО: «Вроде, в трех городах играем – Киев, Ужгород и Львов»
Из Харькова в Милан. Монзуль пригласили судить матчи женской Серии А
женский футбол чемпионат Украины по футболу среди женщин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская не смогла доиграть матч, но счет был и так разгромный
Теннис | 12 сентября 2022, 22:20 5
Ястремская не смогла доиграть матч, но счет был и так разгромный
Ястремская не смогла доиграть матч, но счет был и так разгромный

Радукану отдала украинке всего 5 геймов

Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Футбол | 12 сентября 2022, 16:18 9
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу

Нынешнего наставника «Динамо» обвиняют в лоббировании интересов определенного игрока и агента

Переноса не будет. Селтик анонсировал проведение матча с Шахтером в среду
Футбол | 12.09.2022, 21:44
Переноса не будет. Селтик анонсировал проведение матча с Шахтером в среду
Переноса не будет. Селтик анонсировал проведение матча с Шахтером в среду
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
Бокс | 12.09.2022, 10:29
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Теннис | 12.09.2022, 11:37
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
12.09.2022, 20:17 6
Футбол
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
11.09.2022, 19:58
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
11.09.2022, 08:16 2
Теннис
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
12.09.2022, 08:14 1
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
11.09.2022, 20:37 22
Футбол
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
11.09.2022, 01:10 16
Теннис
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
11.09.2022, 15:02 21
Баскетбол
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
11.09.2022, 15:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности