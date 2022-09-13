Во власти разгромов. Стартовал чемпионат Украины среди женских команд

Более чем убедительно со своими соперницами расправились футболистки команд «Кривбасс» Кривой Рог, «Ладомир» Владимир и «Ворскла» Полтава.

К слову, под флагом полтавского коллектива теперь будет выступать харьковская команда «Жилстрой-2» - представитель Украины в женской Лиге чемпионов УЕФА этого сезона. Она сменила название, а также перебралась из Харькова в Полтаву.

Чемпионат Украины среди женских команд

1-й тур

«Днепр-1» - «Кривбасс» - 0:7

«Шахтер» - «Ворскла» - 0:5

«Атекс» – «Ладомир» - 0:8

«Динамо» - «Колос» - 2:1

Матч «Мариуполь» - «Верес» будет сыгран 8 октября, а встреча «Пантеры» - «ЕМС-Подолье» запланирована на 26 октября.