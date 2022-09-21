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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут»
Лига наций
21 сентября 2022, 10:40 |
1147
2

Виталий МИКОЛЕНКО: «Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут»

Украинский футболист прокомментировал свое повреждение

21 сентября 2022, 10:40 |
1147
2
Виталий МИКОЛЕНКО: «Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свое повреждение и сообщил, что не сыграет в ближайшем матче за национальную команду:

«Пожалуй, не смогу сыграть. Предигровую тренировку я пропускаю и на матч не буду готовиться. Почувствовал дискомфорт в конце последней игры в чемпионате. Провели исследование вчера с врачами, и сегодня вроде бы все более-менее хорошо. Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут.

У нас 24 игрока и на каждую позицию есть 2-3 футболиста. Я не думаю, что будет большой проблемой заменить Зинченко, Бущана, Шапаренко. Еще Виктор Коваленко травмировался… Я думаю, это не станет большой проблемой. Мы все – одна семья, одна команда. Потому все будет хорошо».

Отметим, что сегодня, 21 сентября, сборная Украины по футболу сыграет с Шотландией в Лиге наций. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Шотландия - Украина Лига наций травма
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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RoNIkyo
Та воно то так, тільки ж, блін, Віталя, ти граєш в сильному чемпіонаті і граєш добре. Ти нам був би дуже доречний. Виліковуйся!
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+2
BARA.bass
Что то все резко перед сборной получили травмы, и что самое интересное почти все сыграли последние игры в чемпионате, а на сборную так надо подлечиться. Совпадение скорей всего, но это очень плохо, без Зины и МИКОЛЕНКО, это основа, костяк команды.
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0
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