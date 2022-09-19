Стефано ПИОЛИ: «У Наполи практически не было моментов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение 1:2 от «Наполи» в седьмом туре Серии А:

«Я не доволен, и мои игроки не должны быть удовлетворены. Мы забили всего один гол, чего недостаточно после всех моментов, которые у нас были. Это разочаровывает, потому что бывают матчи, когда соперник играет лучше, но в этом случае мы не должны проигрывать. Надеюсь, мы научимся быть более хладнокровными перед воротами, потому что мы все сделали правильно, за исключением ошибок и нехватки решительности в обеих штрафных площадках.

Я мог бы сказать, что доволен, потому что мы играли лучше, чем «Наполи», и создали много моментов, но учитывая, что мы были единственной командой, не проигравшей в пяти лучших лигах Европы в течение 22 туров, дольше, чем «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». Жаль проигрывать после такого выступления.

Трудно винить наших защитников, когда «Наполи» практически не было моментов. Меня больше огорчает реализация создавшихся моментов. Мы позволили очень мало команде, которая обычно многое создает и забивает много голов. Это правда, что сейчас мы пропускаем слишком многое, и нам нужно поработать над этим моментом».