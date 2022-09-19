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Чемпионат Италии
Милан
18.09.2022, FT 1 : 2
Наполи
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Италия
19 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:38
34
0

Милан – Наполи – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

19 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:38
34
0
Милан – Наполи – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде выиграл у «Милана» со счетом 2:1.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
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видео голов и обзор Милан Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Наполи
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Источник MEGOGO
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