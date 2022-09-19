Италия19 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:38
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Милан – Наполи – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
19 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:38
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В матче 7-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде выиграл у «Милана» со счетом 2:1.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
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