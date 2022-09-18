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Чемпионат Италии
Милан
18.09.2022 21:45 - : -
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Италия
18 сентября 2022, 09:25 | Обновлено 18 сентября 2022, 09:30
65
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Милан - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Кто-то впервые в сезоне Серии А может проиграть. Кто?

18 сентября 2022, 09:25 | Обновлено 18 сентября 2022, 09:30
65
1
Милан - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 сентября, в Милане на поле арены «Сан-Сиро», вместимостью 80 018 зрителей, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Наполи». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда Стефано Пиоли является одним из лидеров стартового отрезка чемпионата страны. Она в 6 матчах набрала 14 очков (4 победы, 2 ничьи). Столько же в активе и у «Наполи», а также «Аталанты». Но «россонери», согласно дополнительным показателям, располагаются на третьей позиции в таблице, находясь позади неаполитанцев и бергамасков.

В двух крайних на сегодня встречах «Милан» выиграл. После ничьей 0:0 на выезде с «Сассуоло» последовали победы 3:2 дома над «Интером» и 2:1 на выезде над «Сампдорией».

К слову, после выигрышного матча в Генуе подопечные Пиоли в Лиге чемпионов на своем поле переигрлаи загребское «Динамо» (3:1), а до визита в Лигурию добились ничьей 1:1 на поле австрийского «Зальцбурга». Таким образом, в квартете Е Лиги чемпионов «Милан» нынче лидер, имея 4 очка.

На сегодня в лазарете «красно-черных» находятся Ибрагимович, Леау, Ориги и Флоренци. Они точно в матче не сыграют. А вот участие в игре Крунича и Ребича находится под вопросом.

Наполи

Подопечные Лучано Спаллетти, как уже отмечалось, входят в топ-3 нынешней таблицы Серии А, имея в активе 14 очков (4 победы, 2 ничьи).

Под занавес августа «Наполи» дважды кряду сыграл в чемпионате вничью – 0:0 на выезде с «Фиорентиной» и 1:1 дома с «Лечче». После этого команда выдала два победных поединка, обыграв со счетом 2:1 в Риме «Лацио» и дома «Специю» 1:0.

Непобедимый статус неаполитанцы имеют и в группе Лиги чемпионов. В 1-м туре кампании они на своем поле разбили «Ливерпуль» (4:1), после чего нанесли ударный визит «Рейнджерс» (3:0).

В данный момент вне игры у «Наполи» находятся травмированные Зедадка, Демме и Осимхен.

Ориентировочные составы

Милан: Меньян – Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас, де Кетеларе, Салемакерс, Жиру.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Кин Мин Дже, Руй Марио, Ангуисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Кварацхелия, Распадори.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.20 по линии Parimatch.

18 сентября, воскресенье

«Милан» - «Наполи»
Милан. «Сан-Сиро». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Злий Глобинець
Глянемо на Хвічу в протистоянні з Міланом.
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