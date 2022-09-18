Наполи на выезде переиграл Милан и возглавил турнирную таблицу Серии A
Победный гол для неаполитанцев забил Джованни Симеоне
Вечером 18 сентября в матче 7-го тура итальянской Серии A сыграли «Милан» и «Наполи».
«Наполи» на выезде переиграл «Милан» и возглавил турнирную таблицу Серии A (17 очков).
Победный гол для неаполитанцев забил Джованни Симеоне на 78-й минуте.
Серия A. 7-й тур
Милан – Наполи – 1:2
Голы: Жиру, 69 – Политано, 55 (пен), Симеоне, 78.
Милан: Меньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Элмаз, 87), Распадори (Симеоне, 66).
Предупреждения: Кьер (18), Калабрия (45), Крунич (53), Ррахмани (63), Симеоне (70), Томори (74), Дзербин (87).
ГОЛ! 0:1. Политано, 55 мин.
ГОЛ! 1:1. Жиру, 69 мин.
ГОЛ! 1:2. Симеоне, 78 мин.
События матча
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