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Милан
18.09.2022, FT 1 : 2
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Италия
18 сентября 2022, 23:42 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:57
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Наполи на выезде переиграл Милан и возглавил турнирную таблицу Серии A

Победный гол для неаполитанцев забил Джованни Симеоне

18 сентября 2022, 23:42 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:57
381
0
Наполи на выезде переиграл Милан и возглавил турнирную таблицу Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 сентября в матче 7-го тура итальянской Серии A сыграли «Милан» и «Наполи».

«Наполи» на выезде переиграл «Милан» и возглавил турнирную таблицу Серии A (17 очков).

Победный гол для неаполитанцев забил Джованни Симеоне на 78-й минуте.

Серия A. 7-й тур

Милан – Наполи – 1:2

Голы: Жиру, 69 – Политано, 55 (пен), Симеоне, 78.

Милан: Меньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Элмаз, 87), Распадори (Симеоне, 66).

Предупреждения: Кьер (18), Калабрия (45), Крунич (53), Ррахмани (63), Симеоне (70), Томори (74), Дзербин (87).

ГОЛ! 0:1. Политано, 55 мин.

ГОЛ! 1:1. Жиру, 69 мин.

ГОЛ! 1:2. Симеоне, 78 мин.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
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Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Милан - Наполи Оливье Жиру Маттео Политано Джованни Симеоне
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Источник Sport.ua
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