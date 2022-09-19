Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?

Украинская Премьер-лига взяла небольшую паузу, которая будет посвящена международным матчам сборных. Логично, что после этого фокус внимания футбольных болельщиков и специалистов переместился с клубов на национальную и молодежную команды страны. А там, как оказывается, кадровых страстей хватает, хотя большинство из них нагнетаются откровенно искусственно и, хочется верить, что они являются исключительно плодом плюрализма мнений, а не откровенным «мочиловом на заказ».

В частности, речь о позиции, которая затрагивает миграцию игроков между молодежной и национальной сборными. Мол, нужно правильно расставлять акценты и приоритеты между играми Лиги наций, участие в которой берет главная команда страны, и плей-офф раундом квалификации (стыковыми матчами) за право сыграть в финальной части чемпионата Европы, за которое борется наша молодежка.

По мнению ряда околофутбольных людей, в частности, главный тренер национальной сборной Александр Петраков неправильно поступает, когда в решающий момент забирает из молодежки Руслана Ротаня сразу нескольких ведущих футболистов – прежде всего, Михаила Мудрика и Илью Забарного, добавить к которым можно также Александра Сироту и Анатолия Трубина. Мотивация в данном случае сводится к тому, что финальная часть Евро U-21, которая должна состояться летом следующего года на полях Румынии и Грузии, со спортивной точки зрения является более важной для молодых украинских футболистов, чем поединки, по сути, полутоварищеского турнира, коим является Лига наций.



uaf.ua. Михаил Мудрик и Анатолий Трубин в расположении национальной сборной

Оставим за скобками пафосные высказывания о том, что участием в финальной части Евро U-21 якобы «можно показать игроков и придать уверенность целому поколению», потому как они откровенно отдают субъективизмом и банальными оценочными суждениями. Однако, оставлять без внимания подобную позицию, существующую в футбольном обществе, также вряд ли стоит. Так что все-таки должно быть в приоритете – национальная сборная или молодежка? Игры Лиги наций либо же стыковые поединки за право выйти на молодежный чемпионат континента?

Давайте попробуем разобраться на примерах. В качестве таковых используем факты, проявившиеся во время розыгрыша финальной части предыдущего молодежного чемпионата Европы, который состоялся в 2021 году на полях Венгрии и Словении. Конкретнее – ряд игроков, которые были задействованы, либо же не использовались, в командах Германии, Нидерландов и Испании. Почему именно этих? Ответ прост – они на текущий момент являются одними из лучших на континенте в своей возрастной группе, да и где, как не там умеют прекрасно работать с молодежью? В конце концов, на кого еще должна ориентироваться система подготовки молодых футболистов в Украине, как не на лучших? Поэтому говорим о примерах из молодежек Германии, Нидерландов и Испании.

Итак, со сборной Германии на Евро U-21 в Венгрию и Словению не поехал атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц. Так получилось, что он, поиграв за Германию U-16, U-17 и U-19, просто «перепрыгнул» молодежную команду и с сентября 2018-го выступает за главную сборную. При этом, по возрасту Хаверц вполне мог бы быть призван помочь Германии в финальной части молодежного чемпионата Европы, который впоследствии немецкая команда и выиграла. Но она достигла успеха без Хаверца. Кай в период проведения матчей плей-офф финальной стадии Евро U-21 активно играл за национальную сборную, причем даже не в рамках полутоварищеской Лиги наций, а в простецком спарринге против столь мощного оппонента, которым является сборная Латвии. Хаверц вышел на эту игру в стартовом составе, провел на поле 45 минут, отличился результативной передачей, после чего уступил место на поле Тимо Вернеру, а Германия разбила соперника со счетом 7:1.

Сборная Нидерландов в решающих играх в рамках Евро U-21 в 2021 году могла бы смело рассчитывать на, пожалуй, одного из наиболее талантливых молодых футболистов страны Райана Гравенберха, который на тот момент был еще футболистом «Аякса», а летом нынешнего года за 18,5 миллионов евро перебрался в «Баварию». В отличие от Хаверца, о котором мы поговорили чуть выше, Гравенберх даже помог нидерландской молодежке квалифицироваться в финальную стадию молодежного чемпионата Европы, сыграв 4 матча и забив 1 мяч. Но вот в решающий момент со сверстниками в Венгрию и Словению Райан также не поехал, потому как получил вызов из национальной команды на… правильно – товарищеские матчи! В итоге Гравенберх провел 59 минут на поле против Шотландии (2:2) и аж 24 минуты в спарринге с Грузией (3:0), причем представителям Кавказа даже забил один мяч.

«Что же происходило в сборной Испании?» - спросите вы. Собственно, там картина была в чем-то схожа с нидерландской, но куда более масштабной в кадровом разнообразии. В квалификации к Евро U-21 за молодежку сыграли центрбек тогда еще «Манчестер Сити», а впоследствии «Барселоны» Эрик Гарсия (4 матча), вингер тогда еще «Манчестер Сити», а впоследствии «Барселоны» Ферран Торрес (5 матчей), центральный хавбек тогда еще загребского «Динамо», а впоследствии «Лейпцига» Дани Ольмо (3 матча, 3 гола), а также его коллега по амплуа из «Барселоны» Педри (4 матча).

Как ни странно, но ни Эрик Гарсия, ни Ферран Торрес, ни Дани Ольмо, ни даже двужильный Педри, который в 2021 году играл фактически в режиме «робота» и почти во всех турнирах, в которых только мог участвовать, в состав сборной Испании U-21 на финальную часть молодежного чемпионата Европы в Венгрии и Словении не попали. Стоит выделить – на финальную часть, а не на плей-офф квалификации, в котором пока только предстоит сыграть украинцам.

Вместо этого Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Дани Ольмо и Педри были вызваны в национальную сборную Испании и летом 2021 года, когда проходил розыгрыш решающих матчей Евро U-21, сыграли в товарищеском матче с Португалией. Впрочем, кто сыграл, а кто и нет: Эрик Гарсия и Педри провели на поле 28 минут, выйдя на замену во втором тайме, Ферран Торрес стал единственным из перечисленных, кто «оттрубил» от свистка до свистка все 90 минут, а Дани Ольмо и вовсе лишь оказался в заявке, так и не получив своего шанса.

В каждом из этих примеров лидеры (в ситуации с Хаверцом можно говорить о потенциальном эффекте) ключевых молодежных сборных Европы не сыграли в решающих матчах чемпионата континента только из-за того, что были вызваны главными тренерами своих национальных сборных даже не для участия в поединках Лиги наций, а просто на обычные товарищеские матчи – спарринги почти из разряда дворовых баталий, только проводимые под эгидой УЕФА. И ничего страшного – в Германии, Испании или Нидерландах никто не кричал и не занимался патетикой по этому поводу. Наоборот, там радовались, что в столь юном возрасте их футболисты получают возможности адаптироваться к требованиям национальной сборной, сыгрываться друг с другом, привыкать к требованиям главных тренеров, осваивать тактические особенности ведения игры. И именно в товарищеских матчах подобные аспекты отрабатываются максимально безболезненно, потому как риска опозориться и «пролететь» мимо какого-то серьезного турнира, будь то чемпионат мира или чемпионат Европы для взрослых, просто не существует.

У нас же некоторые «горячие головы» призывают Петракова едва ли не покаяться и отпустить Мудрика, Забарного, Сироту и Трубина в команду Ротаня. Для чего, если эти футболисты по своему уровню уже соответствуют национальной команде? Зачем эта бессмысленная жертва, когда ключевой задачей молодежных и юниорских команд являются вовсе не громкие победы на международной арене, а максимально качественная подготовка кадров для главной сборной страны?

Заметьте, что в озвученных выше примерах фактически речь не шла ни об одном из молодых игроков, которые бы в своем возрасте являлись ключевыми игроками своих национальных сборных. И Хаверц, и Гравенберх, и даже невероятно талантливый Педри, пропустили финальную часть Евро U-21 ради возможности выйти на замену в банальных «товарняках»! Потому что это куда важнее для их развития и интеграции в главную команду страны, чем призрачный престиж от участия в молодежном чемпионате континента.

В конце концов, под руководством того же Александра Петракова сборная Украины U-19 в 2019 году стала чемпионом мира, и что? После этого наши игроки резко прибавили в цене или же массово переехали играть в клубы уровня «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и «Пари Сен-Жермен»? Нет. Потому как им еще предстояло сделать множество шагов и шажков на топ-уровень. И если сейчас условные Забарный и Мудрик добрались до уровня национальной сборной Украины, то вряд ли имеет смысл искусственно их «опускать» обратно в молодежку только ради решения каких-то непонятно кому нужных задач вроде выхода в финальную часть Евро U-21. Пробьется туда команда Ротаня без своих лидеров – прекрасно, нет – ничего страшного, потому что юношеские и молодежные достижения в футболе топового уровня не котируются и не имеют ровным счетом никакого значения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Хочется верить, что на этом опыте и примерах мы наконец-то сможем вырасти, прежде всего, ментально и осознать ключевые задачи, для решения которых в мировом футболе существует институт молодежных команд. Сгонять всех без разбору, лишая возможности делать шаг вперед в профессионализме (таковым на международном уровне являются исключительно выступления за национальную сборную) – это подход из прошлого, из далекого прошлого, когда во главу угла ставились планы и их выполнения, а скорее даже, «перевыполнения». Нужно напрочь забывать о «пятилетках за три дня» и «лучшей молодежи в мире», а делать акцент на развитии профессиональных качеств и уровня игры. И если национальная сборная – это высшая ступенька в иерархии, то зачем вместо шанса провести еще один-два матча в ее рядах и «заматереть» на таком уровне, заставлять игроков опять надевать «маленькие штанишки», которые те уже давным-давно переросли?.. И этот вопрос вовсе не риторический, потому как ответ на него вполне определенный и продиктован опытом ведущих сборных европейского континента.