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Молодежные турниры
13 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:35
267
2

Журналист: почему Петраков не отдал Забарного и Мудрика в молодежку?

Команда Руслана Ротаня сыграет в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

13 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:35
267
2
Журналист: почему Петраков не отдал Забарного и Мудрика в молодежку?
Instagram. Забарный и Мудрик

Футбольный журналист Игорь Цыганык осудил решение наставника сборной Украины Александра Петракова, который не отдал молодых игроков на ключевые матчи молодежной сборной Украины в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21:

«Национальная сборная – это национальная сборная. Но Лига наций и выход на молодежный чемпионат Европы – это несколько разные задания. Я понимаю, что несет ответственность тренер. Но я неоднократно говорил, что если не выйдем на молодежный ЧЕ и как раз этих футболистов не хватит, то это может быть очень большой проблемой.

Тогда можно будет задавать вопросы Александру Петракову, почему он так сделал. Он был в такой же ситуации, когда был работал в юношеской сборной. Ситуация с Валерием Лучкевичем в 2015 году была неординарной.

Если есть возможность усилить команду Ротаня, то, конечно, нужно это делать. Это моя личная точка зрения. Поэтому не понимаю, почему не отдали Мудрика и Забарного в сборную. Ну, отдали Сироту. Еще Трубина, но его забрали назад после травмы Бущана.

Должно быть согласование между тренерами, но я считаю, что надо ставить приоритеты. Для меня выход на молодежный чемпионат Европы, где будут играть лучшие молодые футболисты, где можно показать игроков и придать уверенность целому поколению, намного более принципиальный, чем матчи Лиги наций. Это моя субъективная точка зрения. Поэтому не совсем понимаю, почему так произошло».

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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Remark
Основная сборная Украины - это всегда главный приоритет.
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FootFun
Щось я не пам'ятаю щоб умовного Мбаппе віддавали молодіжній збірній Франції аби та кудись там вийшла, завжди головною командою є національна збірна. До того ж, є в нас нещодавня перемога на ЧС серед молодіжних збірних, і що з того? Якої впевненості це дало? Хоча б один з тієї збірної грає, хоча б середняку ТОП чемпіонату???
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