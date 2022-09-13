Журналист: почему Петраков не отдал Забарного и Мудрика в молодежку?
Команда Руслана Ротаня сыграет в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Футбольный журналист Игорь Цыганык осудил решение наставника сборной Украины Александра Петракова, который не отдал молодых игроков на ключевые матчи молодежной сборной Украины в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21:
«Национальная сборная – это национальная сборная. Но Лига наций и выход на молодежный чемпионат Европы – это несколько разные задания. Я понимаю, что несет ответственность тренер. Но я неоднократно говорил, что если не выйдем на молодежный ЧЕ и как раз этих футболистов не хватит, то это может быть очень большой проблемой.
Тогда можно будет задавать вопросы Александру Петракову, почему он так сделал. Он был в такой же ситуации, когда был работал в юношеской сборной. Ситуация с Валерием Лучкевичем в 2015 году была неординарной.
Если есть возможность усилить команду Ротаня, то, конечно, нужно это делать. Это моя личная точка зрения. Поэтому не понимаю, почему не отдали Мудрика и Забарного в сборную. Ну, отдали Сироту. Еще Трубина, но его забрали назад после травмы Бущана.
Должно быть согласование между тренерами, но я считаю, что надо ставить приоритеты. Для меня выход на молодежный чемпионат Европы, где будут играть лучшие молодые футболисты, где можно показать игроков и придать уверенность целому поколению, намного более принципиальный, чем матчи Лиги наций. Это моя субъективная точка зрения. Поэтому не совсем понимаю, почему так произошло».
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