Петраков забрал у Ротаня. Молодежка сыграет плей-офф без основного вратаря

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня осталась на важные матчи плей-офф Евро-2023 U-21 без основного вратаря.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин был довызван Александром Петраковым в состав национальной команды после того, как вратарь «Динамо» Георгий Бущан получил травму.

Украинская молодежка сыграет в важнейших матчах плей-офф отбора к Евро-2023 U-21 со Словакией. Поединки пройдут 23 сентября в словацкой Жилине и 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.

Изначально список вызванных в молодежку вратарей выглядел так: Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Дмитрий Мацапура («Заря» Луганск), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).