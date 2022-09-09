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Молодежные турниры
09 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 22:23
302
0

Петраков забрал у Ротаня. Молодежка сыграет плей-офф без основного вратаря

Анатолий Трубин был довызван в состав национальной команды

09 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 22:23
302
0
Петраков забрал у Ротаня. Молодежка сыграет плей-офф без основного вратаря
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня осталась на важные матчи плей-офф Евро-2023 U-21 без основного вратаря.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин был довызван Александром Петраковым в состав национальной команды после того, как вратарь «Динамо» Георгий Бущан получил травму.

Украинская молодежка сыграет в важнейших матчах плей-офф отбора к Евро-2023 U-21 со Словакией. Поединки пройдут 23 сентября в словацкой Жилине и 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.

Изначально список вызванных в молодежку вратарей выглядел так: Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Дмитрий Мацапура («Заря» Луганск), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

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Источник Sport.ua
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