Александр ГЛЫВИНСКИЙ: «Выход Соболя на поле стал для нас неожиданностью»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал участие Эдуарда Соболя в матче чемпионата Бельгии.

«Его выход на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил главному тренеру и сказал, что у него повреждение, он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе. Может быть, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно», - сказал Глывинский.

Напомним, накануне на сайте УАФ появилась информация, что защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций против Шотландии и Армении по причине травмы. Однако Соболь отыграл 19 минут за «Брюгге» против «Стандарда» (0:3) в чемпионате Бельгии.

Напомним, Соболь уже рассказал, почему сыграл за «Брюгге», хотя не едет в сборную.