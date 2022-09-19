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  4. Александр ГЛЫВИНСКИЙ: «Выход Соболя на поле стал для нас неожиданностью»
Лига наций
19 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:38
746
0

Александр ГЛЫВИНСКИЙ: «Выход Соболя на поле стал для нас неожиданностью»

Пресс-атташе сборной Украины – об игре Эдуарда за «Брюгге»

19 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:38
746
0
Александр ГЛЫВИНСКИЙ: «Выход Соболя на поле стал для нас неожиданностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал участие Эдуарда Соболя в матче чемпионата Бельгии.

«Его выход на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил главному тренеру и сказал, что у него повреждение, он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе. Может быть, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно», - сказал Глывинский.

Напомним, накануне на сайте УАФ появилась информация, что защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций против Шотландии и Армении по причине травмы. Однако Соболь отыграл 19 минут за «Брюгге» против «Стандарда» (0:3) в чемпионате Бельгии.

Напомним, Соболь уже рассказал, почему сыграл за «Брюгге», хотя не едет в сборную.

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Александр Глывинский Брюгге Эдуард Соболь
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Источник FanDay
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