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  4. Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Бельгия
19 сентября 2022, 08:56 |
2473
3

Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную

Эдуарду будут делать небольшую операцию

19 сентября 2022, 08:56 |
2473
3
Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
УАФ. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь, который не сможет помочь сборной в матчах Лиги наций, объяснил, почему вчера сыграл за «Брюгге».

— Уже месяц я ощущаю дискомфорт в области паха. После обследования у меня была обнаружена гематома. Клубные медики ожидали, что эта проблема решится раньше, но так не случилось. И вот буквально вчера главный врач «Брюгге» сказал мне, что для того, чтобы избежать возможных осложнений в будущем, необходимо выкачать кровь из пораженной зоны.

После такой процедуры я не смогу тренироваться как минимум пять дней. Именно эту информацию я сразу сообщил главному тренеру национальной команды Александру Петракову. Понятно, что возвращение в тренировочный процесс всего за два дня до заключительного, третьего матча Лиги наций (и это в случае, если заживление будет происходить без осложнений) делает мои шансы принять участие в игре скудными.

Но хочу подчеркнуть — я готов даже после процедуры приехать в лагерь сборной и ждать, пока рана заживает, даже не имея возможности тренироваться. Александр Васильевич, поняв суть вопроса, сказал, что в этих матчах я не смогу помочь сборной, что соответствует действительности. Как бы ни досадно мне было это осознавать...

— Однако вчера ты вышел на замену в поединке «Брюгге»…
— Сейчас эта проблема влечет за собой ощутимый дискомфорт, однако в случае необходимости я могу выйти на поле. Потому главный тренер внес меня в заявку и выпустил на заключительные 20 минут игры.

Однако врачи настаивают на удалении гематомы, говоря, что в дальнейшем могут быть осложнения. Диагноз клубного врача я дал врачам сборной, и они согласились с этим, оценив возможные риски и последствия. Мне просто необходимо сделать эту процедуру для того, чтобы продолжить играть в футбол.

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Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Remark
Странно, проблема несёт в себе ощутимый дискомфорт, то есть игрок не в полной боевой кондиции и тренер все равно его выпускает на 20 минут! Был бы он нападающим, то куда не шло, было быть хоть немного логика ещё понятна. Но защитника зачем? При чем, если не ошибаюсь Брюгге вчера не оборонятся нужно было, а наоборот атаковать, так как они проигрывали на тот момент 2-0.
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0
Ἡλίας
С гематомами шутки плохи
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0
Tasha19
Зрада відміняється
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-1
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