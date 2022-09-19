Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную

Украинский защитник Эдуард Соболь, который не сможет помочь сборной в матчах Лиги наций, объяснил, почему вчера сыграл за «Брюгге».

— Уже месяц я ощущаю дискомфорт в области паха. После обследования у меня была обнаружена гематома. Клубные медики ожидали, что эта проблема решится раньше, но так не случилось. И вот буквально вчера главный врач «Брюгге» сказал мне, что для того, чтобы избежать возможных осложнений в будущем, необходимо выкачать кровь из пораженной зоны.

После такой процедуры я не смогу тренироваться как минимум пять дней. Именно эту информацию я сразу сообщил главному тренеру национальной команды Александру Петракову. Понятно, что возвращение в тренировочный процесс всего за два дня до заключительного, третьего матча Лиги наций (и это в случае, если заживление будет происходить без осложнений) делает мои шансы принять участие в игре скудными.

Но хочу подчеркнуть — я готов даже после процедуры приехать в лагерь сборной и ждать, пока рана заживает, даже не имея возможности тренироваться. Александр Васильевич, поняв суть вопроса, сказал, что в этих матчах я не смогу помочь сборной, что соответствует действительности. Как бы ни досадно мне было это осознавать...

— Однако вчера ты вышел на замену в поединке «Брюгге»…

— Сейчас эта проблема влечет за собой ощутимый дискомфорт, однако в случае необходимости я могу выйти на поле. Потому главный тренер внес меня в заявку и выпустил на заключительные 20 минут игры.

Однако врачи настаивают на удалении гематомы, говоря, что в дальнейшем могут быть осложнения. Диагноз клубного врача я дал врачам сборной, и они согласились с этим, оценив возможные риски и последствия. Мне просто необходимо сделать эту процедуру для того, чтобы продолжить играть в футбол.