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ATP
18 сентября 2022, 05:55 |
25
0

Доминик Тим впервые с 2020 года прошел в финал турнира

Австриец поборется за трофей во Франции

18 сентября 2022, 05:55 |
25
0
Доминик Тим впервые с 2020 года прошел в финал турнира
Instagram. Доминик Тим

Австрийский теннисист Доминик Тим (АТР 216) вышел в финал зального челленджера в Ренне (Франция). В полуфинале турнира Тим обыграл Уго Гастона (Франция, ATP 85) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.

АТР челленджер Ренн. 1/8 финала. Хард в зале

Уго Гастон (Франция) – Доминик Тим (Австрия) – 2:6, 5:7

Далее в финале челледжера Тим сыграет с Уго Умбером (Франция, ATP 139). Это будет их первая личная всреча.

Отметим, что Доминик впервые с Australoa Open-2021 выиграл 4 матча подряд. Также для австрийца это будет первые финал с Итогового турнира в 2020.

Напомним, что Доминик Тим пропустил длительный период восстанавливаясь после травмы запястья, а в период с мая 2021 года по июль 2022 года проиграл 11 матчей подряд.

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Источник Sport.ua
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