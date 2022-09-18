Доминик Тим впервые с 2020 года прошел в финал турнира
Австриец поборется за трофей во Франции
Австрийский теннисист Доминик Тим (АТР 216) вышел в финал зального челленджера в Ренне (Франция). В полуфинале турнира Тим обыграл Уго Гастона (Франция, ATP 85) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.
АТР челленджер Ренн. 1/8 финала. Хард в зале
Уго Гастон (Франция) – Доминик Тим (Австрия) – 2:6, 5:7
Далее в финале челледжера Тим сыграет с Уго Умбером (Франция, ATP 139). Это будет их первая личная всреча.
Отметим, что Доминик впервые с Australoa Open-2021 выиграл 4 матча подряд. Также для австрийца это будет первые финал с Итогового турнира в 2020.
Напомним, что Доминик Тим пропустил длительный период восстанавливаясь после травмы запястья, а в период с мая 2021 года по июль 2022 года проиграл 11 матчей подряд.
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