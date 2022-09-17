Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной россии: «Боснийцы просто боятся»
Другие новости
17 сентября 2022, 10:07 | Обновлено 17 сентября 2022, 10:08
1264
5

Экс-игрок сборной россии: «Боснийцы просто боятся»

Оригинальный комментарий от Динияра Билялетдинова

17 сентября 2022, 10:07 | Обновлено 17 сентября 2022, 10:08
1264
5
Экс-игрок сборной россии: «Боснийцы просто боятся»
Instagram. Динияр Билялетдинов

Экс-полузащитник сборной россии Динияр Билялетдинов высказался на тему анонсированного на ноябрь товарищеского матча россия — Босния и Герцеговина, который планируется провести в рф, Санкт-Петербурге:

«То, что боснийцы не хотят играть с россией, говорит о том, что они просто боятся. Думаю, этот матч неуместен для них. Нам-то всё равно — мы прощупываем ситуацию. Не думаю, что мы можем сыграть с Боснией.

Игра действительно может не состояться, а к решению боснийской федерации футбола согласиться на проведение такого матча я отношусь очень скептически. При этом, если сейчас в Боснии начнут говорить, что им бы не хотелось такого матча, то тогда нам самим надо сказать: «Спасибо, найдём другого», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Отметим, что ранее лидер сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказался играть против сборной рф, а Андрей Шевченко напомнил боснийцам о человечности и призвал вместе с УАФ отменить матч с россией.

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Голкипер сборной Боснии и Герцеговины: «Никто не поедет в рф»
Ассоциация Сараево призвала отменить матч Боснии и Герцеговины с рф
сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная России по футболу Динияр Билялетдинов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport24.ru
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером
Футбол | 16 сентября 2022, 18:12 7
УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером
УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером

Шотландский клуб могут строго наказать за выходку фанатов

Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии
Теннис | 17 сентября 2022, 08:45 0
Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии
Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии

Украинская теннисистка уступила в полуфинальном парном матче

Проигрыш в Кубке Дэвиса, соккерный успех, Мудрик нужен Милану и Реалу
Футбол | 17.09.2022, 07:55
Проигрыш в Кубке Дэвиса, соккерный успех, Мудрик нужен Милану и Реалу
Проигрыш в Кубке Дэвиса, соккерный успех, Мудрик нужен Милану и Реалу
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
Футбол | 16.09.2022, 15:40
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Футбол | 16.09.2022, 20:29
Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
steelmaker
Это все равно, что после отказа от десятой девушки, которую ты пытался пригласить на медляк, выдать: "Да я просто слишком красив для них!"
Клиника.
Ответить
+1
Remark
Иран, Северная Корея, возможно какие-то страны Африки типа Сомали - вот это ваши ближайшие футбольные соперники.
Ответить
0
Remark
Вас боятся только в одном плане - как лепёшек от коров на дороге. Просто противно вступать. 
Ответить
0
20052011
Этот, один из той же быдломассы вЯликих. Это - особь, не человек.
Ответить
0
nikobein
та ніхто вас не сц*кує, просто від вас так лайном штинає, шо потім х*р відмиєшся!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
16.09.2022, 23:20 1
Баскетбол
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
15.09.2022, 21:13 2
Бокс
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
15.09.2022, 11:19 16
Футбол
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
16.09.2022, 09:52 5
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
17.09.2022, 02:01 2
MMA
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
16.09.2022, 11:10 17
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности