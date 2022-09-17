Экс-игрок сборной россии: «Боснийцы просто боятся»

Экс-полузащитник сборной россии Динияр Билялетдинов высказался на тему анонсированного на ноябрь товарищеского матча россия — Босния и Герцеговина, который планируется провести в рф, Санкт-Петербурге:

«То, что боснийцы не хотят играть с россией, говорит о том, что они просто боятся. Думаю, этот матч неуместен для них. Нам-то всё равно — мы прощупываем ситуацию. Не думаю, что мы можем сыграть с Боснией.

Игра действительно может не состояться, а к решению боснийской федерации футбола согласиться на проведение такого матча я отношусь очень скептически. При этом, если сейчас в Боснии начнут говорить, что им бы не хотелось такого матча, то тогда нам самим надо сказать: «Спасибо, найдём другого», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Отметим, что ранее лидер сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказался играть против сборной рф, а Андрей Шевченко напомнил боснийцам о человечности и призвал вместе с УАФ отменить матч с россией.