Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Легендарный украинский футболист напомнил боснийцам о человечности
Экс-игрок и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался по поводу решения боснийцев провести матч с российскими оккупантами:
«Мы с Украинской Федерацией уже говорили об этом матче, но я хотел бы кое-что повторить: каждый день в Украине из-за войны гибнут дети и взрослые. Большая ошибка — играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором», — заявил Шевченко порталу N1.
Ранее легенды украинского футболу и члены Украинской Федерации обратились к Боснии и Герцеговине с просьбой не проводить матч с рф.
Отметим, что Боснийская футбольная ассоциация намерена провести 19 ноября спарринг со сборной россии, чем вызвала волну протеста в футбольном обществе.
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