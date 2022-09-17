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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 17 сентября 2022, 08:32
814
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»

Легендарный украинский футболист напомнил боснийцам о человечности

17 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 17 сентября 2022, 08:32
814
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
УАФ. Андрей Шевченко

Экс-игрок и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался по поводу решения боснийцев провести матч с российскими оккупантами:

«Мы с Украинской Федерацией уже говорили об этом матче, но я хотел бы кое-что повторить: каждый день в Украине из-за войны гибнут дети и взрослые. Большая ошибка — играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором», — заявил Шевченко порталу N1.

Ранее легенды украинского футболу и члены Украинской Федерации обратились к Боснии и Герцеговине с просьбой не проводить матч с рф.

Отметим, что Боснийская футбольная ассоциация намерена провести 19 ноября спарринг со сборной россии, чем вызвала волну протеста в футбольном обществе.

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Источник Sport.ua
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