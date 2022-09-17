Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»

Экс-игрок и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался по поводу решения боснийцев провести матч с российскими оккупантами:

«Мы с Украинской Федерацией уже говорили об этом матче, но я хотел бы кое-что повторить: каждый день в Украине из-за войны гибнут дети и взрослые. Большая ошибка — играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором», — заявил Шевченко порталу N1.

Ранее легенды украинского футболу и члены Украинской Федерации обратились к Боснии и Герцеговине с просьбой не проводить матч с рф.

Отметим, что Боснийская футбольная ассоциация намерена провести 19 ноября спарринг со сборной россии, чем вызвала волну протеста в футбольном обществе.