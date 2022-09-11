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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 11 сентября 2022, 22:43
1478
6

Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам

В Боснии и Герцеговине задумали сыграть в ноябре товарищеский матч против рф

11 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 11 сентября 2022, 22:43
1478
6
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
УАФ

Легендарные украинские футболисты и тренеры обратились к игрокам и тренерскому штабу сборной Боснии и Герцеговины, которая 19 ноября запланировала провести матч в россии с командой страны-агрессора:

Уважаемые коллеги! Друзья!

Матч между сборной Украины и сборной Боснии и Герцеговины, состоявшийся 16 ноября 2021 года в вашей стране, является для нас воспоминанием из мирной жизни. Ведь именно этот поединок стал для нашей команды последним перед началом полномасштабного вторжения россии на территорию нашего государства, которое началось 24 февраля 2022 года.

Уже более полугода у украинских команд, в том числе и главной сборной Украины, нет возможности сыграть в своей стране ни одной международной игры. И все это – из-за агрессии россии. Также Украину вынуждены были покинуть миллионы наших граждан. Преимущественно – женщины и дети. Мы благодарны Боснии и Герцеговине, что она стала приветливым домом для части из них!

Десятки тысяч среди тех, кто остался или не успел уехать, были убиты и ранены. Тысячи людей на оккупированной россией территории Украины были замучены. Сейчас жилые кварталы наших городов находятся под постоянной бомбардировкой российской армии. Вся территория нашей страны – под постоянными ракетными обстрелами россиян, ежедневно гибнут мирные жители, дети, а на фронте ведутся яростные бои.

Мы соперничаем с огромной военной армадой, которая хочет банально уничтожить нашу страну. И, что важно, мы соревнуемся не только за Украину. Мы боремся за будущее всего демократического, цивилизованного мира, к которому принадлежит Босния и Герцеговина.

Поэтому мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что после таких трагических событий, которые уже произошли и продолжаются в Украине, ваша команда согласилась 19 ноября сыграть со сборной России – сборной страны-агрессора – товарищеский матч.

Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины провести матч с командой страны-агрессора является досадной ошибкой. Ошибкой, которую можно исправить!

Поэтому призываем вас отказаться от участия в футбольном матче со сборной России! Отказаться ради остановки военной агрессии против Украины и ради будущего демократической Европы!

С уважением к вам,

  • Олег Блохин, обладатель Золотого мяча 1975
  • Игорь Беланов, обладатель Золотого мяча 1986
  • Андрей Шевченко, обладатель Золотого мяча 2004
  • Анатолий Демьяненко, участник ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990
  • Алексей Михайличенко, олимпийский чемпион по футболу 1988
  • Олег Протасов, обладатель Серебряного Бута УЕФА 1986
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Remark
У Блохина какой-то маленький Золотой Мяч ...  что-то обделили его немного в этом плане)))
А так, молодцы! Нужно об этом говорить, и в первую очередь федерации футбола и именитым украинским футболистам (к голосу которых прислушиваются). В ином случае это может послужить поводом для других сборных чтобы играть с рашистами. Следующий соперник скажет: а почему Боснии можно было, а нам нельзя?
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Хутин Пуйло
Что такое серебряный бут?
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Andrey_1992
думаю, матчу не буде
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Иван Иванов
ну и отлично, но там походу на лапы дали столько что даже если основа не согласится, повезут молодёжку и резерв туда
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