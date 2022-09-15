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  4. Володько пробилась в парный полуфинал на турнире в Португалии
ITF
15 сентября 2022, 23:25 |
122
0

Володько пробилась в парный полуфинал на турнире в Португалии

Катерина продолжает путь к трофею

15 сентября 2022, 23:25 |
122
0
Володько пробилась в парный полуфинал на турнире в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько (Бондаренко)

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) выиграла еще один матч в парном разряде на 60-тысячнике ITF в Португалии.

Во встрече 1/4 финала Катерина в дуэте с японкой Хироко Куватой, посеянные под четвертым номером, обыграли тандем Елена Малыгина / Мария Фернандо Наварро (Эстония / Мексика).

Калдаш-да-Раинья. 1/4 финала
Катерина Володько / Хироко Кувата – Елена Малыгина / Мария Фернандо Наварро – 6:2, 7:6(4)

В полуфинале Володько и Кувата сразятся против американок Адрианы Рими и Анны Синклер Роджерс.

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Катерина Володько (Бондаренко) Хироко Кувата Елена Малыгина Мария Фернандо Наварро
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Источник Sport.ua
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