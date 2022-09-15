Володько пробилась в парный полуфинал на турнире в Португалии

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) выиграла еще один матч в парном разряде на 60-тысячнике ITF в Португалии.

Во встрече 1/4 финала Катерина в дуэте с японкой Хироко Куватой, посеянные под четвертым номером, обыграли тандем Елена Малыгина / Мария Фернандо Наварро (Эстония / Мексика).

Калдаш-да-Раинья. 1/4 финала

Катерина Володько / Хироко Кувата – Елена Малыгина / Мария Фернандо Наварро – 6:2, 7:6(4)

В полуфинале Володько и Кувата сразятся против американок Адрианы Рими и Анны Синклер Роджерс.