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Лига Европы
Шериф
15.09.2022, FT 0 : 2
Ман Юнайтед
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Лига Европы
15 сентября 2022, 22:43 |
817
0

Роналду огорчил Коваля. Манчестер Юнайтед обыграл Шериф в Кишиневе

Английский клуб забил два безответных гола на выезде

15 сентября 2022, 22:43 |
817
0
Роналду огорчил Коваля. Манчестер Юнайтед обыграл Шериф в Кишиневе
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» добыл победу в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против тираспольского «Шерифа» (2:0).

В первом тайме в составе англичан отличился Джейдон Санчо и Криштиану Роналду.

Звездный португалец с «точки» переиграл украинского голкипера Максима Коваля.

Отметим, что матч проходил на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Ранее УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье.

Лига Европы. 2-й тур

«Шериф» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
Голы: Санчо (17), Роналду с пенальти (39)

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Лига Европы Максим Коваль Шериф Тирасполь
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Источник Sport.ua
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