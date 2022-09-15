Роналду огорчил Коваля. Манчестер Юнайтед обыграл Шериф в Кишиневе
Английский клуб забил два безответных гола на выезде
«Манчестер Юнайтед» добыл победу в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против тираспольского «Шерифа» (2:0).
В первом тайме в составе англичан отличился Джейдон Санчо и Криштиану Роналду.
Звездный португалец с «точки» переиграл украинского голкипера Максима Коваля.
Отметим, что матч проходил на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Ранее УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье.
Лига Европы. 2-й тур
«Шериф» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
Голы: Санчо (17), Роналду с пенальти (39)
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