Лига Европы15 сентября 2022, 20:46 |
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ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Криштиану в этом турнире еще не забивал
15 сентября 2022, 20:46 |
4124
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился забитым голом в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против «Шерифа» (2:0 после первого тайма).
На 39-й минуте при счете 1:0 в пользу английского клуба 37-летний португалец реализовал пенальти.
Для Роналду это был первый в карьере гол в Лиге Европы. До этого года в этом турнире он еще не играл.
Отметим, что ворота «Шерифа» защищает украинец Максим Коваль.
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