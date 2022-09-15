ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился забитым голом в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против «Шерифа» (2:0 после первого тайма).

На 39-й минуте при счете 1:0 в пользу английского клуба 37-летний португалец реализовал пенальти.

Для Роналду это был первый в карьере гол в Лиге Европы. До этого года в этом турнире он еще не играл.

Отметим, что ворота «Шерифа» защищает украинец Максим Коваль.