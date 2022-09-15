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  4. ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Лига Европы
15 сентября 2022, 20:46 |
4124
1

ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы

Криштиану в этом турнире еще не забивал

15 сентября 2022, 20:46 |
4124
1
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился забитым голом в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против «Шерифа» (2:0 после первого тайма).

На 39-й минуте при счете 1:0 в пользу английского клуба 37-летний португалец реализовал пенальти.

Для Роналду это был первый в карьере гол в Лиге Европы. До этого года в этом турнире он еще не играл.

Отметим, что ворота «Шерифа» защищает украинец Максим Коваль.

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Источник Sport.ua
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veter
Криштиану Селезналду  
Ну хоть успокоил нервы
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