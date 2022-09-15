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Лига Европы
Шериф
15.09.2022 19:45 - : -
Ман Юнайтед
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Лига Европы
15 сентября 2022, 04:55 |
252
1

Шериф – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Украинцу Максиму Ковалю очень непросто будет сохранить ворота в неприкосновенности

15 сентября 2022, 04:55 |
252
1
Шериф – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Шериф. Максим Коваль

В четверг, 15 сентября, в молдовском Кишиневе на стадионе «Зимбру» состоится матч второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором местный «Шериф» примет английский «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Шериф

Чемпион Молдовы в прошлом сезоне добился исторического успеха, впервые в истории сыграв в групповом раунде Лиги чемпионов, где, в частности, обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Этого успеха клубу помог добиться украинский специалист Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии покинул пост главного тренера, чтобы защищать свою родину.

Зато ряды тираспольского коллектива, начинавшего еврокубковый вояж с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, этим летом пополнил украинский голкипер Максим Коваль. 29-летний страж ворот на прошлой неделе уже сыграл в матче первого тура против кипрской «Омонии», в котором «Шериф» одержал разгромную победу со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу квартета E.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» по итогам прошлого сезона заняли 6 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что стало худшим результатом за последние четыре года. Отсутствие выигранных трофеев и непопадание в Лигу чемпионов вполне ожидаемо привели к переменам на тренерском мостике: команду возглавил экс-рулевой нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг, заменивший Ральфа Рангника.

В первых двух турах нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражения, однако за ними последовала серия из четырех побед кряду, в том числе над «Ливерпулем» (2:1), «Лестером» (1:0) и лондонским «Арсеналом» (3:1). С 12 набранными баллами МЮ занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от «канониров», которые единолично лидируют, на 3 очка. А вот в Лиге Европы МЮ стартовал неудачно, проиграв минимально испанскому «Реал Сосьедаду» (0:1).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Коваль – Кпозо, Раделич, Кики, Зухури, Диоп, Киабу, Бадоло, Уаттара, Атимвен, Аканби.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Маласия, Варан, Магуайр, Далот, Эриксен, Фернандеш, Каземиро, Эланга, Роналду, Антони.

15 сентября, четверг

«Шериф» – «Манчестер Юнайтед»
Кишинев. Стадион «Зимбру». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 1
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veter
Давно мечтал о таком матче а Коваля не жалко совсем ]:-
Не фиг  пахать на потенциальных врагов
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