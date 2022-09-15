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  4. БЕЛЛИНГЕМ: «Сити хватило 15 минут, чтобы сокрушить Боруссию»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 14:39 | Обновлено 15 сентября 2022, 14:54
436
0

БЕЛЛИНГЕМ: «Сити хватило 15 минут, чтобы сокрушить Боруссию»

Хавбек дортмундского клуба – о поединке с «Манчестер Сити»

15 сентября 2022, 14:39 | Обновлено 15 сентября 2022, 14:54
436
0
БЕЛЛИНГЕМ: «Сити хватило 15 минут, чтобы сокрушить Боруссию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем (справа)

Джуд Беллингем отметил действия своей команды в выездном матче с «горожанами» Манчестера (1:2) во 2-м туре Лиги чемпионов. Но, по признанию молодого англичанина, «шмели» на «Этихаде» смазили лишь финальные 15 минут игры, чего хозяевам поля для победы вполне хватило.

«В данный момент трудно отыскать позитив. Я опустошен. Мы были в 15 минутах от успеха, но таков футбол против сильнейших команд. Важно, чтобы мы пришли в себя к выходным.

Так играют великие команды. Ты не даешь им вздохнуть, а они забивают из ниоткуда, склоняя чашу весов на свою сторону. Холанд не всегда в игре, но стоит дать ему передышку, и он забьет. Эта игра была не из тех, в которых возможно часто и подолгу владеть мячом. Мы осознавали, что большую часть игры будем оставаться без него. В течение 75 минут мы были великолепны, но оставшегося времени «Сити» хватило, чтобы сокрушить нас со своего пути», - рассказал Беллингем.

Как известно, дортмундская «Боруссия» рассчитывает продать 19-летнего Джуда Беллингема летом будущего года.

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Источник УЕФА
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