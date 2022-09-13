Германия13 сентября 2022, 16:05 |
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Боруссия Дортмунд продаст своего вундеркинда в 2023 году
Джуд Беллингем перейдет в АПЛ
13 сентября 2022, 16:05 |
609
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«Боруссия» Дортмунд планирует летом 2023 года продать своего вундеркинда Джуда Беллингема. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Главными претендентами на подписание 19-летнего хавбека считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» уже пытался подписать игрока прошедшим летом.
Контракт Беллингема с «Боруссией» Дортмунд рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость английского хавбека оценивается в 80 миллионов евро.
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