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Германия
13 сентября 2022, 16:05 |
609
0

Боруссия Дортмунд продаст своего вундеркинда в 2023 году

Джуд Беллингем перейдет в АПЛ

13 сентября 2022, 16:05 |
609
0
Боруссия Дортмунд продаст своего вундеркинда в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Боруссия» Дортмунд планирует летом 2023 года продать своего вундеркинда Джуда Беллингема. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Главными претендентами на подписание 19-летнего хавбека считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» уже пытался подписать игрока прошедшим летом.

Контракт Беллингема с «Боруссией» Дортмунд рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость английского хавбека оценивается в 80 миллионов евро.

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