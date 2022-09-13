Боруссия Дортмунд продаст своего вундеркинда в 2023 году

«Боруссия» Дортмунд планирует летом 2023 года продать своего вундеркинда Джуда Беллингема. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Главными претендентами на подписание 19-летнего хавбека считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» уже пытался подписать игрока прошедшим летом.

Контракт Беллингема с «Боруссией» Дортмунд рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость английского хавбека оценивается в 80 миллионов евро.