Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус отметился в Лиге чемпионов историческим антирекордом
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 12:33 |
672
0

Ювентус отметился в Лиге чемпионов историческим антирекордом

Команда Массимилиано Аллегри выдала провальный старт

15 сентября 2022, 12:33 |
672
0
Ювентус отметился в Лиге чемпионов историческим антирекордом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов туринский «Ювентус» проиграл дома «Бенфике» из Лиссабона – 1:2. Это второе поражение «старой синьоры» со старта розыгрыша. Напомним, в дебютном матче она уступила в Париже «ПСЖ» - 1:2.

«Ювентус» впервые в своей истории уступил в двух первых поединках группового этапа Лиги чемпионов.

К слову, в целом, на старте сезона-2022/2023 туринцы победили всего в двух матчах из восьми.

В настоящий момент команда Аллегри занимает предпоследнее место в группе Н Лиги чемпионов, не имея набранных очков. Без зачетных баллов идет и «Маккаби» из Хайфы, с которым туринцы сыграют 5 октября на своем поле. Лидируют «ПСЖ» и «Бенфика», у которых по 6 очков.

По теме:
Известны претенденты на звание лучшего игрока 2-го тура ЛЧ
Пишут историю заново. У Реала лучший старт сезона за последние 54 года
Неудачный старт сезона от Ювентуса. Аллегри останется?
Лига чемпионов Ювентус
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 сентября 2022, 22:10 4
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Другие виды | 14 сентября 2022, 21:00 4
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!

Сине-желтые вышли в лидеры группы чемпионата мира в Будапеште

«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
Бокс | 14.09.2022, 14:40
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
Георгий СУДАКОВ: «Мудрик не один играет, для него создают моменты»
Футбол | 15.09.2022, 08:37
Георгий СУДАКОВ: «Мудрик не один играет, для него создают моменты»
Георгий СУДАКОВ: «Мудрик не один играет, для него создают моменты»
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15.09.2022, 11:19
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
13.09.2022, 22:59 6
Футбол
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
14.09.2022, 03:54
Другие виды
Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони бы однозначно победил Усика»
Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони бы однозначно победил Усика»
13.09.2022, 18:13 8
Бокс
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
14.09.2022, 05:29 2
Бокс
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48
Теннис
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
14.09.2022, 07:25
Футбол
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности