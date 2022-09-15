Ювентус отметился в Лиге чемпионов историческим антирекордом

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов туринский «Ювентус» проиграл дома «Бенфике» из Лиссабона – 1:2. Это второе поражение «старой синьоры» со старта розыгрыша. Напомним, в дебютном матче она уступила в Париже «ПСЖ» - 1:2.

«Ювентус» впервые в своей истории уступил в двух первых поединках группового этапа Лиги чемпионов.

К слову, в целом, на старте сезона-2022/2023 туринцы победили всего в двух матчах из восьми.

В настоящий момент команда Аллегри занимает предпоследнее место в группе Н Лиги чемпионов, не имея набранных очков. Без зачетных баллов идет и «Маккаби» из Хайфы, с которым туринцы сыграют 5 октября на своем поле. Лидируют «ПСЖ» и «Бенфика», у которых по 6 очков.