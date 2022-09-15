Неудачный старт сезона от Ювентуса. Аллегри останется?
Туринский клуб выиграл всего 2 матча из 8 со старта сезона во всех турнирах
Итальянский клуб «Ювентус» начал сезон 2022/23 с 2 победами в стартовых 8 матчах во всех турнирах.
Тем не менее руководство клуба не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
«Ювентус» потерпел два поражения на старте розыгрыша Лиги чемпионов, а в Серии А выиграл всего два матча из шести. Вчера, 14 сентября, «Ювентус» забил первым в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, но все равно проиграл сопернику – «Бенфике».
Следующую игру команда проведет 18 сентября в Серии А против «Монцы» в гостях.
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