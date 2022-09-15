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Италия
15 сентября 2022, 11:48 | Обновлено 15 сентября 2022, 12:43
370
1

Неудачный старт сезона от Ювентуса. Аллегри останется?

Туринский клуб выиграл всего 2 матча из 8 со старта сезона во всех турнирах

15 сентября 2022, 11:48 | Обновлено 15 сентября 2022, 12:43
370
1
Неудачный старт сезона от Ювентуса. Аллегри останется?
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Итальянский клуб «Ювентус» начал сезон 2022/23 с 2 победами в стартовых 8 матчах во всех турнирах.

Тем не менее руководство клуба не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» потерпел два поражения на старте розыгрыша Лиги чемпионов, а в Серии А выиграл всего два матча из шести. Вчера, 14 сентября, «Ювентус» забил первым в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, но все равно проиграл сопернику – «Бенфике».

Следующую игру команда проведет 18 сентября в Серии А против «Монцы» в гостях.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Лига чемпионов Серия A
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Источник Sky Sport Italia
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VikyKrasotulechka90
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