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Лига Чемпионов
Копенгаген
14.09.2022, FT 0 : 0
Севилья
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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 10:01 |
86
0

Копенгаген – Севилья – 0:0. Голевая засуха. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

15 сентября 2022, 10:01 |
86
0
Копенгаген – Севилья – 0:0. Голевая засуха. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Севильей». Игра закончилась нулевой ничьей.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа G. 14 сентября

«Копенгаген» – «Севилья» – 0:0

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видео голов и обзор Копенгаген Севилья Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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