Лига Чемпионов
14.09.2022, FT 0 : 0
Лига чемпионов15 сентября 2022, 10:01 |
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Копенгаген – Севилья – 0:0. Голевая засуха. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
15 сентября 2022, 10:01 |
86
0
Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Севильей». Игра закончилась нулевой ничьей.
Лига чемпионов. 2-й тур
Группа G. 14 сентября
«Копенгаген» – «Севилья» – 0:0
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