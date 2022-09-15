Лига чемпионов. Наполи на выезде разгромил Рейнджерс

Во втором матче второго тура Лиги чемпионов «Наполи» снова одержал разгромную победу. После «Ливерпуля» от команды Лучано Спаллетти пострадал еще один британский клуб – шотландский «Рейнджерс». Все голы были забиты во второй половине второго тайма, после того, как хозяева остались в меньшинстве.

«Рейнджерс» - «Наполи» - 0:3

Голы: 0:1 – 68, пенальти Политано, 0:2 – 85 Распадори, 0:3 – 90 Ндомбеле.

«Рейнджерс» – Макгрегор, Тавернье (Камара, 82), Голдсон, Ландстрем, Сэндс, Баришич, Дэвис (Тилльман, 83), Джек (Кинг, 63), Арфилд (Матондо, 73), Морелос (Чолак, 72), Кент.

«Наполи» – Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 77), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 83), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 77), Симеоне (Распадори, 77), Кварацхелия (Элмаз, 90).

Предупреждения: Морелос (21), Ландстрем (35), Политано (42), Сэндс (53), Баришич (67), Тавернье (74).

Удаление: Сэндс (55).

Первый матч второго тура в группе А состоялся еще во вторник – «Ливерпуль» дома обыграл «Аякс».

Турнирная таблица группы А: