Лига Чемпионов
14.09.2022, FT 0 : 3
Лига чемпионов15 сентября 2022, 09:16 |
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Рейнджерс – Наполи – 0:3. Красная, пенальти, разгром. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
15 сентября 2022, 09:16 |
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Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового раунда ЛЧ между «Рейнджерс» и «Наполи». Итальянцы на выезде в Глазго в последние 30 минут разобрались с соперниками и закончили игру со счетом 3:0.
Лига чемпионов. 2-й тур
Группа А. 14 сентября
«Рейнджерс» – «Наполи» – 0:3
Голы: Политано, 68, Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1
Удаление: Сэндс, 55
ГОЛ! 0:1. Политано, 68 мин.
ГОЛ! 0:2. Распадори, 85 мин.
ГОЛ! 0:3. Ндомбеле, 90+1 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Наполи).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
56’
Джеймс Сэндс (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
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