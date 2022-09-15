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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
14.09.2022, FT 0 : 3
Наполи
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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 09:16 |
388
0

Рейнджерс – Наполи – 0:3. Красная, пенальти, разгром. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

15 сентября 2022, 09:16 |
388
0
Рейнджерс – Наполи – 0:3. Красная, пенальти, разгром. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Танги Ндомбеле

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового раунда ЛЧ между «Рейнджерс» и «Наполи». Итальянцы на выезде в Глазго в последние 30 минут разобрались с соперниками и закончили игру со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа А. 14 сентября

«Рейнджерс» – «Наполи» – 0:3

Голы: Политано, 68, Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1

Удаление: Сэндс, 55

ГОЛ! 0:1. Политано, 68 мин.

ГОЛ! 0:2. Распадори, 85 мин.

ГОЛ! 0:3. Ндомбеле, 90+1 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Наполи).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
56’
Джеймс Сэндс (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
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видео голов и обзор Лига чемпионов Глазго Рейнджерс Наполи
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Источник Sport.ua
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