Рейнджерс – Наполи – 0:3. Красная, пенальти, разгром. Видео голов и обзор

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового раунда ЛЧ между «Рейнджерс» и «Наполи». Итальянцы на выезде в Глазго в последние 30 минут разобрались с соперниками и закончили игру со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа А. 14 сентября

«Рейнджерс» – «Наполи» – 0:3

Голы: Политано, 68, Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1

Удаление: Сэндс, 55

ГОЛ! 0:1. Политано, 68 мин.

ГОЛ! 0:2. Распадори, 85 мин.

ГОЛ! 0:3. Ндомбеле, 90+1 мин.