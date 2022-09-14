Стала известна следующая сопернице Цуренко на турнире в Словении

Стала известная следующая соперница украинской теннисистки Леси Цуренко (WTA 92) на хардовом турнире серии WTA 250 в Портороже (Словения).

Украинка в четвертьфинале сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 25).

В 1/8 финала Рыбакина в двух сетах разобралась с Терезой Мартинцовой (Чехия, WTA 66) со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 13 минут.

Отметим, что Елена Рыбакина в этом сезоне выиграла трофей на Уимблдоне.

Ранее Цуренко обыграла Екатерину Александрову.

Леся и Елена уже играли между собой, причем в этом году. На травяном турнире в Истбурне (Великобритания) 33-летняя украинская теннисистка обыграла представительницу Казахстана в трех сетах.

Девушки выйдут на корт 16 сентября не ранее 12:00 по Киеву.