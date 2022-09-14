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WTA
14 сентября 2022, 15:40 |
607
1

Стала известна следующая сопернице Цуренко на турнире в Словении

Леся сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022

14 сентября 2022, 15:40 |
607
1
Стала известна следующая сопернице Цуренко на турнире в Словении
Instagram. Елена Рыбакина

Стала известная следующая соперница украинской теннисистки Леси Цуренко (WTA 92) на хардовом турнире серии WTA 250 в Портороже (Словения).

Украинка в четвертьфинале сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 25).

В 1/8 финала Рыбакина в двух сетах разобралась с Терезой Мартинцовой (Чехия, WTA 66) со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 13 минут.

Отметим, что Елена Рыбакина в этом сезоне выиграла трофей на Уимблдоне.

Ранее Цуренко обыграла Екатерину Александрову.

Леся и Елена уже играли между собой, причем в этом году. На травяном турнире в Истбурне (Великобритания) 33-летняя украинская теннисистка обыграла представительницу Казахстана в трех сетах.

Девушки выйдут на корт 16 сентября не ранее 12:00 по Киеву.

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Леся Цуренко Елена Рыбакина WTA Порторож
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Источник Sport.ua
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Spectra
Уже и так молодец! Выйдет в 1/2 - круто, не выйдет - ничего страшного.
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