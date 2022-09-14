Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Лука Менало поделился мыслями о возможном матче своей сборной с рашистами
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Лука Менало поделился своим мнением о возможном матче с рф:
«Моя позиция состоит в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и просто не считаю себя компетентным в этой сфере.
Моя позиция четкая, и я против того, чтобы играть этот матч, но я не могу быть человеком, который скажет, правильно это или нет.
Есть гораздо более умные и ответственные люди, чем я, и они должны знать, что делают. Мое мнение известно», — сказал Менало.
Отметим, что матч Босния и Герцеговина – россия запланирован на 19 ноября. УЕФА может ввести санкции против Боснии, если игра все-таки состоится.
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