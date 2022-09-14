Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Лука Менало поделился своим мнением о возможном матче с рф:

«Моя позиция состоит в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и просто не считаю себя компетентным в этой сфере.



Моя позиция четкая, и я против того, чтобы играть этот матч, но я не могу быть человеком, который скажет, правильно это или нет.

Есть гораздо более умные и ответственные люди, чем я, и они должны знать, что делают. Мое мнение известно», — сказал Менало.

Отметим, что матч Босния и Герцеговина – россия запланирован на 19 ноября. УЕФА может ввести санкции против Боснии, если игра все-таки состоится.