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14 сентября 2022, 10:34 |
380
1

Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»

Лука Менало поделился мыслями о возможном матче своей сборной с рашистами

14 сентября 2022, 10:34 |
380
1
Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Менало

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Лука Менало поделился своим мнением о возможном матче с рф:

«Моя позиция состоит в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и просто не считаю себя компетентным в этой сфере.

Моя позиция четкая, и я против того, чтобы играть этот матч, но я не могу быть человеком, который скажет, правильно это или нет.

Есть гораздо более умные и ответственные люди, чем я, и они должны знать, что делают. Мое мнение известно», — сказал Менало.

Отметим, что матч Босния и Герцеговина – россия запланирован на 19 ноября. УЕФА может ввести санкции против Боснии, если игра все-таки состоится.

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Источник Sport.ua
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