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12 сентября 2022, 20:17 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:24
1144
1

Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф

В Ньоне накажут за встречу на поле с командой страны-агрессора

12 сентября 2022, 20:17 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:24
1144
1
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
Getty Images/Global Images Ukraine

Если сборная Боснии и Герцеговины проведет товарищеский матча с рашистской сборной, который планируется на 19 ноября, то в УЕФА применят к балканской команде санкции. Сообщается, что она может быть отстранена от участия во всех турнирах под эгидой Европейского футбольного союза.

Бан начнет действовать с будущих турниров. Кроме этого, сборная Боснии и Герцеговины будет лишена финансовой помощи. Фактически команда окажется таким же изгоем, каким на сегодня является сборная россии, армия которой 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Как утверждает боснийское издание Dnevni Avaz, руководство национальной федерации Боснии и Герцеговины с большой долей вероятности откажется от идеи по проведению спарринга с рашистской национальной командой.

Как известно, ранее боснийские фанаты призвали бойкотировать матч своей сборной со сборной рф.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Михаил Степанов
УЄФА переазулось? Був же лист що не заперечують начебто бо товариські матчі не в їх компетенції
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