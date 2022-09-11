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Россия
11 сентября 2022, 03:02 |
43
0

Боснийские фанаты призвали бойкотировать матч с россией

Вся адекватная общественность против этого поединка

11 сентября 2022, 03:02 |
43
0
Боснийские фанаты призвали бойкотировать матч с россией
Getty Images/Global Images Ukraine

Фанаты сборной Боснии и Герцоговины призывают бойкотировать матч их национальной команды против россии, который запланирован на 19 ноября.

Ранее футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды этой страны против сборной рф.

При этом УЕФА отметила, что не возражает против проведения такого матча.

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Источник Sport.ua
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