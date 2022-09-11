Боснийские фанаты призвали бойкотировать матч с россией

Фанаты сборной Боснии и Герцоговины призывают бойкотировать матч их национальной команды против россии, который запланирован на 19 ноября.

Ранее футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды этой страны против сборной рф.

При этом УЕФА отметила, что не возражает против проведения такого матча.