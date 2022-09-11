Россия11 сентября 2022, 03:02 |
43
0
Боснийские фанаты призвали бойкотировать матч с россией
Вся адекватная общественность против этого поединка
11 сентября 2022, 03:02 |
43
0
Фанаты сборной Боснии и Герцоговины призывают бойкотировать матч их национальной команды против россии, который запланирован на 19 ноября.
Ранее футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды этой страны против сборной рф.
При этом УЕФА отметила, что не возражает против проведения такого матча.
BOJKOT‼️ pic.twitter.com/iHCf0MGlIu— BHFanaticos (@BHFanaticos2000) September 10, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 сентября 2022, 20:28 6
Наставник недоволен игрой команды
Футбол | 10 сентября 2022, 05:43 0
Боснийские футбольные чиновники приняли решение провести товарняк в рф
Баскетбол | 10.09.2022, 11:00
Футбол | 10.09.2022, 23:46
Футбол | 10.09.2022, 19:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.09.2022, 18:12
09.09.2022, 00:30 1
10.09.2022, 01:00 9
09.09.2022, 12:00 1
10.09.2022, 16:40 2
10.09.2022, 08:40 5
10.09.2022, 13:30 6
09.09.2022, 09:52 6