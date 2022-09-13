Андрей МЕДВЕДЕВ: «Мои игроки – настоящие бойцы»

Капитан мужской сборной Украины по теннису Андрей Медведев поделился ожиданиями от матча против сборной Венгрии, который состоится в Вильнюсе 15-16 сентября.

«Прежде всего хочу поблагодарить народ Литвы за прием, заботу и помощь. Я говорю не только о том, как о нас здесь заботятся, но и о вашем оружии и гуманитарной помощи Украине. В эти тяжелые для нашей страны времена Вильнюс чувствуется как второй дом. Мы благодарны, что у нас есть такие хорошие соседи. Что есть люди, которые поддержат Украину, литовцы, поляки, многие другие европейские страны. Мы стараемся как можно лучше представлять наше государство на международной арене.

Наша страна и ее народ демонстрирует железную волю, чтобы продолжать бороться за окончательную победу, но также борется за победы на всех фронтах, и одна из них на днях будет в Вильнюсе. Спорт для нас очень важен, украинские защитники очень ждут новостей о том, как мы сыграем во встрече Кубка Дэвиса и вообще во всех спортивных соревнованиях, в которых Украина сейчас участвует.

Нашим игрокам действительно трудно психологически. Есть те, кто не был дома все полгода, кто уехал в начале войны или уже был заграницей, когда все началось. Это тоже трудно, финансовое положение тоже непростое, поэтому действительно не все игроки имеют возможность участвовать в соревнованиях. Многие из них потеряли не только возможность тренироваться, но и дом. Например, Владислав Орлов, который есть в нашей команде, он из Харькова, у него там разрушенный дом. Невозможно полностью сосредоточиться на теннисе, тренировках, когда такие вещи происходят в твоей стране. Мы благодарим теннисные организации, особенно в Европе, которые принимают у себя наших игроков, чтобы у них была возможность тренироваться.

Мы всем сердцем будем бороться за нашу страну, хотя в поединке с венграми мы не являемся фаворитами. Однако спорт – не математика, здесь не всегда побеждает тот, у кого лучший рейтинг. Вот, что и делает его таким волшебным. К тому же мы будем играть до двух выигрышных сетов и мяч круглый. Я считаю, что мои игроки – настоящие бойцы, как и те, кто сейчас воюет на передовой. Мы приложим все усилия и попробуем опровергнуть предыдущие прогнозы. Ведь многие предсказывали нам разгромное поражение 24 февраля», – сказал Медведев.

Матч против сборной Венгрии состоится 15-16 сентября.