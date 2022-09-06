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Кубок Дэвиса
06 сентября 2022, 16:18 |
436
1

Кубок Дэвиса. Известен состав сборной Украины на матч против Венгрии

Выиграть будет непросто

06 сентября 2022, 16:18 |
436
1
Кубок Дэвиса. Известен состав сборной Украины на матч против Венгрии
ФТУ. Андрей Медведев

Стал известен состав украинской команды на матч Кубка Дэвиса против Венгрии, который состоится 15-16 сентября в Литве.

Состав команды получился довольно экспериментальный.

Состав сборной Украины:

Владислав Орлов (№532 ATP)
Вячеслав Белинский (№603 ATP)
Илья Белобородько (№652 ATP)
Владислав Манафов (№148 ATP парный)

Капитан: Андрей Медведев.

Украина и Венгрия сыграют в клубе «SEB Arena» (Вильнюс). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.

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Источник Федерация тенниса Украины
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terhoha
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