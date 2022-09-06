Кубок Дэвиса. Известен состав сборной Украины на матч против Венгрии

Стал известен состав украинской команды на матч Кубка Дэвиса против Венгрии, который состоится 15-16 сентября в Литве.

Состав команды получился довольно экспериментальный.

Состав сборной Украины:

Владислав Орлов (№532 ATP)

Вячеслав Белинский (№603 ATP)

Илья Белобородько (№652 ATP)

Владислав Манафов (№148 ATP парный)

Капитан: Андрей Медведев.

Украина и Венгрия сыграют в клубе «SEB Arena» (Вильнюс). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.