Дожала. Цуренко вышла в 1/8 финала турнира в Словении

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 92) выиграла в 1/16 финала на турнире в Портороже (Словения) у Елене-Габриэле Русе (Румыния, WTA 96) в трех сетах.

WTA 250 Порторож (Словения). 1/16 финала. Хард

Леся Цуренко (Украина) – Елена-Габриєла Русе (Румыния) – 6:1, 4:6, 6:4

Отметим, что во 2-м сете Леся имела счет 4:3 (A:40) на приеме, но не реализовала брейк-поинт и ее игра посыпалась. Тем не менее после неудачного старта в третьем сете Леся смогла дожать соперницу в плотной борьбе.

В 1/8 финала 33-летняя украинка встретится с Екатериной Александровой (WTA 24).

Ранее свое выступление на этом турнире закончили украинки Марта Костюк (WTA 54) и Даяна Ястремская (WTA 89). К слову, Марта уступила будущей сопернице Русе – Александровой.