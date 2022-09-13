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  4. Дожала. Цуренко вышла в 1/8 финала турнира в Словении
WTA
13 сентября 2022, 15:08 |
645
3

Дожала. Цуренко вышла в 1/8 финала турнира в Словении

Украинка отыграла брейк в третьем сете

13 сентября 2022, 15:08 |
645
3
Дожала. Цуренко вышла в 1/8 финала турнира в Словении
ФТУ. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 92) выиграла в 1/16 финала на турнире в Портороже (Словения) у Елене-Габриэле Русе (Румыния, WTA 96) в трех сетах.

WTA 250 Порторож (Словения). 1/16 финала. Хард

Леся Цуренко (Украина) – Елена-Габриєла Русе (Румыния) – 6:1, 4:6, 6:4

Отметим, что во 2-м сете Леся имела счет 4:3 (A:40) на приеме, но не реализовала брейк-поинт и ее игра посыпалась. Тем не менее после неудачного старта в третьем сете Леся смогла дожать соперницу в плотной борьбе.

В 1/8 финала 33-летняя украинка встретится с Екатериной Александровой (WTA 24).

Ранее свое выступление на этом турнире закончили украинки Марта Костюк (WTA 54) и Даяна Ястремская (WTA 89). К слову, Марта уступила будущей сопернице Русе – Александровой.

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Елена-Габриэла Русе Леся Цуренко WTA Порторож
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Источник Sport.ua
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Spectra
Ой, молодец! А теперь покажи Гели, Даяне и Марте, как эту кацапку обыгрывать, тем более ты против неё 3-0 ведешь.
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Andrey_1992
нахер цих кацапів допускають, інколи дивишся турнірну сітку, а там половина русні...сподіваюсь Цуренко помститься за Марту
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