Клуб Ордеца остался без тренера. Причина ясна
«Бохум» уволил Томаса Райса
Немецкий футбольный клуб «Бохум» уволил главного тренера Томаса Райса из-за слабых результатов в начале сезона.
Вместе с Райсом команду покинул его помощник Маркус Гэллхаус. Временным тренером «Бохума» станет тренер команды U-19 Хайко Бутчер.
48-летний специалист проработал в клубе почти три года. За это время наставнику удалось вернуть команду в высший дивизион. По предварительным данным, клуб будет выплачивать специалисту зарплату до лета 2023 года.
Команда занимает последнее место в Бундеслиге после 6 туров. Все 6 матчей команда проиграла.
Отметим, что в «Бохуме» играет украинский защитник Иван Ордец.
Ранее с поста главного тренера другого немецкого клуба «Лейпцига» был уволен Доменико Тодеско.
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