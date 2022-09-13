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  4. Клуб Ордеца остался без тренера. Причина ясна
Германия
13 сентября 2022, 11:25 |
418
1

Клуб Ордеца остался без тренера. Причина ясна

«Бохум» уволил Томаса Райса

13 сентября 2022, 11:25 |
418
1
Клуб Ордеца остался без тренера. Причина ясна
ФК Бохум. Томас Райс

Немецкий футбольный клуб «Бохум» уволил главного тренера Томаса Райса из-за слабых результатов в начале сезона.

Вместе с Райсом команду покинул его помощник Маркус Гэллхаус. Временным тренером «Бохума» станет тренер команды U-19 Хайко Бутчер.

48-летний специалист проработал в клубе почти три года. За это время наставнику удалось вернуть команду в высший дивизион. По предварительным данным, клуб будет выплачивать специалисту зарплату до лета 2023 года.

Команда занимает последнее место в Бундеслиге после 6 туров. Все 6 матчей команда проиграла.

Отметим, что в «Бохуме» играет украинский защитник Иван Ордец.

Ранее с поста главного тренера другого немецкого клуба «Лейпцига» был уволен Доменико Тодеско.

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Иван Ордец Бохум Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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Источник ФК Бохум
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Володимир Олійник
який він український?він контрацептив!
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