Клуб Ордеца остался без тренера. Причина ясна

Немецкий футбольный клуб «Бохум» уволил главного тренера Томаса Райса из-за слабых результатов в начале сезона.

Вместе с Райсом команду покинул его помощник Маркус Гэллхаус. Временным тренером «Бохума» станет тренер команды U-19 Хайко Бутчер.

48-летний специалист проработал в клубе почти три года. За это время наставнику удалось вернуть команду в высший дивизион. По предварительным данным, клуб будет выплачивать специалисту зарплату до лета 2023 года.

Команда занимает последнее место в Бундеслиге после 6 туров. Все 6 матчей команда проиграла.

Отметим, что в «Бохуме» играет украинский защитник Иван Ордец.

Ранее с поста главного тренера другого немецкого клуба «Лейпцига» был уволен Доменико Тодеско.