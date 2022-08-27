ВИДЕО. Ордец снова продул. Бохум уступил Фрайбургу: 2 добивания с пенальти

В 4-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» дома обыграл «Бохум» (1:0).

Единственный гол в матче забил Винченцо Грифо на 48-й минуте (второе добивание после незабитого пенальти!)

После 4-го матча «Фрайбург» набрал 9 очков и сравнялся с «Баварией», у которой остался матч в запасе.

«Бохум» потерпел 4-е поражение подряд. За этот клуб сыграл украинский защитник Иван Ордец. Он вышел на замену на 85-й минуте

Бундеслига. 4-й тур

Фрайбург – Бохум – 1:0

Гол: Грифо, 48.

Нереализованный пенальти: Грифо, 48.