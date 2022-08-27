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  4. ВИДЕО. Ордец снова продул. Бохум уступил Фрайбургу: 2 добивания с пенальти
Чемпионат Германии
Фрайбург
26.08.2022, FT 1 : 0
Бохум
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Германия
27 августа 2022, 05:43 | Обновлено 27 августа 2022, 05:54
189
0

ВИДЕО. Ордец снова продул. Бохум уступил Фрайбургу: 2 добивания с пенальти

Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Германии

27 августа 2022, 05:43 | Обновлено 27 августа 2022, 05:54
189
0
ВИДЕО. Ордец снова продул. Бохум уступил Фрайбургу: 2 добивания с пенальти
Bundesliga

В 4-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» дома обыграл «Бохум» (1:0).

Единственный гол в матче забил Винченцо Грифо на 48-й минуте (второе добивание после незабитого пенальти!)

После 4-го матча «Фрайбург» набрал 9 очков и сравнялся с «Баварией», у которой остался матч в запасе.

«Бохум» потерпел 4-е поражение подряд. За этот клуб сыграл украинский защитник Иван Ордец. Он вышел на замену на 85-й минуте

Бундеслига. 4-й тур

Фрайбург – Бохум – 1:0

Гол: Грифо, 48.

Нереализованный пенальти: Грифо, 48.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
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Иван Ордец Бохум Фрайбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Винченцо Грифо
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Источник Sport.ua
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