ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера

«РБ Лейпциг» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Доменико Тедеско. Это случилось на следующий день после домашнего поражения 1:4 от «Шахтера» в первом туре Лиги чемпионов.

Тедеско возглавлял «РБ Лейпциг» с декабря 2021 года. В прошлом сезоне завоевал с клубом Кубок Германии.

В Бундеслиге дела у «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне также не ладятся. В пяти стартовых турах команда не одержала ни одной победы, и с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.