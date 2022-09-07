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Германия
07 сентября 2022, 12:35 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:13
1998
1

ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера

Доменико Тедеско покидает свой пост

07 сентября 2022, 12:35 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:13
1998
1
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера
РБ Лейпциг. Доменико Тедеско

«РБ Лейпциг» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Доменико Тедеско. Это случилось на следующий день после домашнего поражения 1:4 от «Шахтера» в первом туре Лиги чемпионов.

Тедеско возглавлял «РБ Лейпциг» с декабря 2021 года. В прошлом сезоне завоевал с клубом Кубок Германии.

В Бундеслиге дела у «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне также не ладятся. В пяти стартовых турах команда не одержала ни одной победы, и с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Источник РБ Лейпциг
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Комментарии 1
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Ожидаемо. Верное решение руководства клуба.
Я ещё вчера хотел написать, что его бы пора уже давно уволить, но не хотел портить картину победы Шахтера.
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