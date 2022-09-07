ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера
Доменико Тедеско покидает свой пост
«РБ Лейпциг» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Доменико Тедеско. Это случилось на следующий день после домашнего поражения 1:4 от «Шахтера» в первом туре Лиги чемпионов.
Тедеско возглавлял «РБ Лейпциг» с декабря 2021 года. В прошлом сезоне завоевал с клубом Кубок Германии.
В Бундеслиге дела у «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне также не ладятся. В пяти стартовых турах команда не одержала ни одной победы, и с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
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