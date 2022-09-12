Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании

Сегодня, 12 сентября, вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан ляжет на операцию в одной из клиник Барселоны.

Напомним, что во время матча с «Фенербахче» Георгий испытывал дискомфорт, но матч все равно доиграл.

После прибытия в Испанию, МРТ заранее показало повреждение мениска, сообщает ТаТоТакое. В таком случае сроки восстановления продлятся до месяца. Наличие или отсутствие других проблем в травмированном колене хирурги констатируют непосредственно во время процедуры.

Николаю Шапаренко, который также получил ужасную травму после 1-го группового матча ЛЕ, операцию на крестообразной связке колена сделают уже в этот четверг.