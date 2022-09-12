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  4. Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Лига Европы
12 сентября 2022, 08:14 |
811
0

Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании

МРТ показало повреждение мениска

12 сентября 2022, 08:14 |
811
0
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Сегодня, 12 сентября, вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан ляжет на операцию в одной из клиник Барселоны.

Напомним, что во время матча с «Фенербахче» Георгий испытывал дискомфорт, но матч все равно доиграл.

После прибытия в Испанию, МРТ заранее показало повреждение мениска, сообщает ТаТоТакое. В таком случае сроки восстановления продлятся до месяца. Наличие или отсутствие других проблем в травмированном колене хирурги констатируют непосредственно во время процедуры.

Николаю Шапаренко, который также получил ужасную травму после 1-го группового матча ЛЕ, операцию на крестообразной связке колена сделают уже в этот четверг.

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Георгий Бущан Николай Шапаренко травма колена травма операция на колене операция Фенербахче - Динамо Лига Европы
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Источник ТаТоТаке
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