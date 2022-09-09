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  4. ВИДЕО. Как травмировался Шапаренко. Объяснение специалиста
Лига Европы
09 сентября 2022, 11:10 |
1491
0

ВИДЕО. Как травмировался Шапаренко. Объяснение специалиста

Николай неудачно пошел в отбор

09 сентября 2022, 11:10 |
1491
0
ВИДЕО. Как травмировался Шапаренко. Объяснение специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко (справа)

8 сентября во время матча с «Фенербахче» (1:2) полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко получил серьезная травму.

Бывший врач львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк прокомментировал момент, в котором травмировался 23-летний футболист.

«А вот и механизм травмы Николая:

При отборе мяча весь вес перешел на опорную левую ногу. Колено в этот момент приобрело патологическое вальгусное отклонение (когда колено смещается внутрь).

Это очень типичный механизм разрыва передней крестообразной связки», – объяснил Бабелюк.

Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча

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Дмитрий Бабелюк Динамо Киев Фенербахче травма Лига Европы Николай Шапаренко Фенербахче - Динамо
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