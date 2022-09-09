ВИДЕО. Как травмировался Шапаренко. Объяснение специалиста

8 сентября во время матча с «Фенербахче» (1:2) полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко получил серьезная травму.

Бывший врач львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк прокомментировал момент, в котором травмировался 23-летний футболист.

«А вот и механизм травмы Николая:

При отборе мяча весь вес перешел на опорную левую ногу. Колено в этот момент приобрело патологическое вальгусное отклонение (когда колено смещается внутрь).

Это очень типичный механизм разрыва передней крестообразной связки», – объяснил Бабелюк.

Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча