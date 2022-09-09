ВИДЕО. Как травмировался Шапаренко. Объяснение специалиста
Николай неудачно пошел в отбор
8 сентября во время матча с «Фенербахче» (1:2) полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко получил серьезная травму.
Бывший врач львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк прокомментировал момент, в котором травмировался 23-летний футболист.
«А вот и механизм травмы Николая:
При отборе мяча весь вес перешел на опорную левую ногу. Колено в этот момент приобрело патологическое вальгусное отклонение (когда колено смещается внутрь).
Это очень типичный механизм разрыва передней крестообразной связки», – объяснил Бабелюк.
Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча
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