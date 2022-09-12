Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Судей нужно оставить в покое»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Салернитаной» (2:2) в матче 6-го тура Серии А.

«Хочу пойти поесть, потому что уже поздно. Не хочу ничего знать. Это было очень плохое выступление? Нет, это вы так говорите. Первые 20 минут были очень хороши. Затем мы пропустили гол из-за того, что Куадрадо неправильно прочитал эпизод.

Я никогда не разговариваю с судьями после матчей. Гол не был засчитан – это факт. Единственное – я бы хотел посмотреть видео еще раз. Антонио Кандрева был близок к угловому флажку. Что если из-за этого все наши игроки находились в правильном положении? У нас нет этого видео, ни у кого его нет, так что я не знаю. Однако судей нужно оставить в покое, главными действующими лицами являются футболисты. В Италии есть 10-15 хороших судей.

Мы должны были уйти на перерыв, проигрывая в один мяч, но пропустили с пенальти. В первые 20 минут мы несколько раз пробили по воротам, были и другие выгодные ситуации. Мне жаль, что мы не выиграли, мы отстаем от лидеров на 4 очка», - сказал Аллегри.